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В Бердске рассекретили шокирующие данные: Как федеральная трасса Р-256 и дороги отравляют воздух бердчан

6:03:5912/8/2021
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Многие сибиряки проезжают мимо Бердска по пути на отдых на Алтай, по ней россияне едут в Москву и Якутию. Круглые сутки по бердскому участку дороги проезжают груженные фуры. Весьма часто дорогу сковывают многокилометровые пробки из-за ДТП или мощного потока в сторону дач Искитимского района.

Трасса Р-256 - это дорога с интенсивным движением. Фото: "Курьер.Среда"

Ни для кого не секрет, что вдоль Бердска пролегает федеральная трасса Р-256. Она соединяет город с ближайшими Искитимом и Новосибирском. Многие сибиряки проезжают мимо Бердска по пути на отдых в Алтай, по ней россияне едут в Москву и Якутию. Круглые сутки по участку дороги около Бердска проезжают груженные фуры. Весьма часто дорогу сковывают многокилометровые пробки из-за ДТП или мощного потока в сторону дач Искитимского района. Как дороги Бердска и трасса Р-256 влияют на качество воздуха, на этот вопрос «Курьер.Среда» ответила директор Управления природными ресурсами города Светлана Шерстобитова.

так, по результатам обследования транспортных потоков на основных дорогах Бердска и трассы Р-256, расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составили 749,26 тонн в год.

- Расчеты полей максимальных приземных концентраций от автотранспорта показали, что ни по одному выбрасываемому веществу не формируют концентрации выше 1 ПДК. Максимальные концентрации по диоксиду азота 0,4786 ПДКмр, по оксиду азота 0,3290 ПДКмр, по оксиду углерода 0,2938 ПДКмр, по формальдегиду 0,1274 ПДКмр, - рассказала Светлана Васильевна.

Кроме того, оценка загрязнения атмосферного воздуха всего города показала, что около 5% его территории попадает в зону высокого загрязнения. Первый очаг расположен в восточной части Бердска - химзаводская промзона, которую практически формируют выбросы мусорного полигона МУП «Спецавтохозяйство», ЗАО НОТИС, ООО «БВК» и ООО «ПФ Бердская». Меньше выбросов в воздух источают ОАО «Строймеханизация» Спецуправление № 40, ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «ТГК».

Второй очаг высокого загрязнения зафиксирован на федеральной трассе Новосибирск-Ташанта, а именно на мосту через Бердский залив в северной части города и формируется выбросами автотранспорта.

Третий очаг находится в самом центре Бердска на территории бывшей 1-ой площадке ОАО «Вега» и формируется в основном ООО «Вега-Термопласт», ООО «Металлпластконструкция», ООО «Вега-Арсенал». Последняя точка выбросов - это территория АО «БЭМЗ».

- В целом загрязнение атмосферного воздуха Бердска можно охарактеризовать как благополучное, так как 10% территории города попадает в зону умеренного загрязнения с очагами в центральном районе, все промзоны города, а около 5% территории в зону значительного загрязнения, отметила Светлана Шерстобитова.

Как уточняет директор Управления природными ресурсами, строить жилые кварталы лучше стоит на юге и западе Бердска.

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дорогаФедеральная трасса Р-256загрязнение. воздух
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