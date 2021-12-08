Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню

Стал известен арсенал, который изъяли у подозреваемого в стрельбе в одном из отделений столичного МФЦ. Там погибли два человека, еще двое получили ранения. По предварительным данным, с места происшествия были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, три газовых баллончика. Также у подозреваемого был велосипед и сумка с личными вещами и деньгами.
Стрельба произошла 7 декабря в одном из московских отделений МФЦ. Известно, что бойню устроил Сергей Глазов. Ему 45 лет. Предварительной причиной стрельбы стал конфликт из-за маски- мужчина не захотел ее надевать. В ЧП пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Погибли два человека. Сообщается, что злоумышленник живет в пяти кварталах от места преступления, а соседи отзываются о нем, как о неадекватном человеке. Он является бывшим военнослужащим, уволился в звании подполковника.