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Десятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021

6:05:4212/8/2021
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Полный список адресов, попадающих под ограничение.

В Бердске отключат воду из-за ремонтных работ. Ее не будет три часа. Фото: Pixabay.com

В Бердске будет отключено водоснабжение. Такое сообщение появилось на официальном сайте МУП «Комбинат бытовых услуг». Известно, что воды не будет с 09:00 до 12:00. Отключение водоснабжения произойдет у потребителей ЦТП 15Б(ул.Ленина 52,54/1,56,ул.Карла Маркса 33,35,39,41,ул.Свердлова 1,ул.Горького 6,д/сад № 22,магазин "Универмаг"). Также на сайте говорится о том, что причинами таких действий станут ремонтные работы на ЦТП. Ремонтироваться будет электрооборудование.

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