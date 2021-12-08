В Бердске будет отключено водоснабжение. Такое сообщение появилось на официальном сайте МУП «Комбинат бытовых услуг». Известно, что воды не будет с 09:00 до 12:00. Отключение водоснабжения произойдет у потребителей ЦТП 15Б(ул.Ленина 52,54/1,56,ул.Карла Маркса 33,35,39,41,ул.Свердлова 1,ул.Горького 6,д/сад № 22,магазин "Универмаг"). Также на сайте говорится о том, что причинами таких действий станут ремонтные работы на ЦТП. Ремонтироваться будет электрооборудование.
Десятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021
Полный список адресов, попадающих под ограничение.
В Бердске будет отключено водоснабжение. Такое сообщение появилось на официальном сайте МУП «Комбинат бытовых услуг». Известно, что воды не будет с 09:00 до 12:00. Отключение водоснабжения произойдет у потребителей ЦТП 15Б(ул.Ленина 52,54/1,56,ул.Карла Маркса 33,35,39,41,ул.Свердлова 1,ул.Горького 6,д/сад № 22,магазин "Универмаг"). Также на сайте говорится о том, что причинами таких действий станут ремонтные работы на ЦТП. Ремонтироваться будет электрооборудование.
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