Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Появились первые снимки омикрон-штамма коронавируса

6:17:4512/8/2021
0

В Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что новая разновидность COVID-19 распространяется в два раза быстрее, чем предыдущий штамм.

В сети появились первые снимки нового штамма ковида. Фото: Pixabay.com

Ученым из Университета Гонконга впервые удалось сделать снимок омикрон-штамма коронавируса. Исследователям удалось сделать электронную фотографию клетки почки обезьяны, которая была заражена вирусом. На них были заметны повреждения с вирусными частицами. Увеличив фотографию в несколько раз ученые заметили совокупность сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.

В Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что новая разновидность COVID-19 распространяется в два раза быстрее, чем предыдущий штамм. Такое явление может быть связано с повышенной заразностью нового штамма коронавируса или с его способностью уклоняться от иммунного ответа. А симптомами такого недуга являются повышенное чувство усталости, утомленность, повышенная температура и редкие головные боли. Известно, что в России уже выявлены два случая заражения новым штаммом ковида. Пациентами оказались два человека, прибывшие из Южной Африки. Именно там был выявлен «омикрон», а большинство стран приостановили вылеты и прилеты для стран Южной Африки после таких новостей. Прилетевшие из отпуска из таких стран должны были проходить 10-и дневный карантин в местных отелях.

Первые снимки нового штамма ковида. Фото: Университет Гонконга

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штаммКовидомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДесятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021
6:05:42 12/8/2021
Десятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021
БердскВ Бердске рассекретили шокирующие данные: Как федеральная трасса Р-256 и дороги отравляют воздух бердчан
6:03:59 12/8/2021
В Бердске рассекретили шокирующие данные: Как федеральная трасса Р-256 и дороги отравляют воздух бердчан
Бердск«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра
6:00:37 12/8/2021
«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра
Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
6:00:01 12/8/2021
Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
5:51:04 12/8/2021
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
5:37:23 12/8/2021
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
5:30:35 12/8/2021
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
5:21:38 12/8/2021
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы
5:07:24 12/8/2021
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы
О чем всегда верующие просят святого Георгия Победоносца: три самых главных чудотворных молитвы
5:00:17 12/8/2021
О чем всегда верующие просят святого Георгия Победоносца: три самых главных чудотворных молитвы