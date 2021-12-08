Появились первые снимки омикрон-штамма коронавируса

Ученым из Университета Гонконга впервые удалось сделать снимок омикрон-штамма коронавируса. Исследователям удалось сделать электронную фотографию клетки почки обезьяны, которая была заражена вирусом. На них были заметны повреждения с вирусными частицами. Увеличив фотографию в несколько раз ученые заметили совокупность сферообразных объектов с шипами в форме короны на их поверхности.
В Лондонской школе гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что новая разновидность COVID-19 распространяется в два раза быстрее, чем предыдущий штамм. Такое явление может быть связано с повышенной заразностью нового штамма коронавируса или с его способностью уклоняться от иммунного ответа. А симптомами такого недуга являются повышенное чувство усталости, утомленность, повышенная температура и редкие головные боли. Известно, что в России уже выявлены два случая заражения новым штаммом ковида. Пациентами оказались два человека, прибывшие из Южной Африки. Именно там был выявлен «омикрон», а большинство стран приостановили вылеты и прилеты для стран Южной Африки после таких новостей. Прилетевшие из отпуска из таких стран должны были проходить 10-и дневный карантин в местных отелях.