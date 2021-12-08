Стал известен необычный синдром нового штамма коронавируса омикрон у детей

Британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у некоторых детей, которые подхватили новый штамм COVID-19, который получил название «омикрон» могут начаться высыпания на поверхности кожи. Также по словам врача, проявление заболевания у взрослых и детей проходит по разному. Например, сыпь у взрослых людей встречается крайне редко. А вот до 15% маленьких пациентов с диагностированным ковидом сталкиваются с таким симптомом. Ллойд также подчеркнул, что медики продолжают изучать новый штамм и выразил свои надежды на то, что новая разновидность будет не такой смертоносной.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что глава Роспотребнадзора заявила, что действие отрицательных результатов ПЦР-тестов сокращается до 48 часов. Раньше они были актуальны в течение 72 часов с момента получения результата анализа. А вот люди, которые контактировали с заразившимися лицами, должны сдавать тесты только наличии каких-либо симптомов. Также Анна Попова попросила всех, кто возвращается из заграничных отпусков сдавать ПЦР-тесты даже если результат оказался отрицательным.