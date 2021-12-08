Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стал известен необычный синдром нового штамма коронавируса омикрон у детей

6:29:5712/8/2021
0

Британский врач Ллойд также подчеркнул, что медики продолжают изучать новый штамм и выразил свои надежды на то, что новая разновидность будет не такой смертоносной.

Стали известны необычные симптомы пациентов.с новым штаммом. Речь идет о детях. Фото: Pixabay.com

Британский врач Дэвид Ллойд заявил, что у некоторых детей, которые подхватили новый штамм COVID-19, который получил название «омикрон» могут начаться высыпания на поверхности кожи. Также по словам врача, проявление заболевания у взрослых и детей проходит по разному. Например, сыпь у взрослых людей встречается крайне редко. А вот до 15% маленьких пациентов с диагностированным ковидом сталкиваются с таким симптомом. Ллойд также подчеркнул, что медики продолжают изучать новый штамм и выразил свои надежды на то, что новая разновидность будет не такой смертоносной.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что глава Роспотребнадзора заявила, что действие отрицательных результатов ПЦР-тестов сокращается до 48 часов. Раньше они были актуальны в течение 72 часов с момента получения результата анализа. А вот люди, которые контактировали с заразившимися лицами, должны сдавать тесты только наличии каких-либо симптомов. Также Анна Попова попросила всех, кто возвращается из заграничных отпусков сдавать ПЦР-тесты даже если результат оказался отрицательным.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусКовидСимптомы.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы прошли вакцинацию от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Появились первые снимки омикрон-штамма коронавируса
6:17:45 12/8/2021
Появились первые снимки омикрон-штамма коронавируса
БердскДесятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021
6:05:42 12/8/2021
Десятки жителей Бердска останутся без воды 9 декабря 2021
БердскВ Бердске рассекретили шокирующие данные: Как федеральная трасса Р-256 и дороги отравляют воздух бердчан
6:03:59 12/8/2021
В Бердске рассекретили шокирующие данные: Как федеральная трасса Р-256 и дороги отравляют воздух бердчан
Бердск«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра
6:00:37 12/8/2021
«Неизвестно, что у них на уме»: В Бердске шайки наркоманов голыми руками перекапывают лыжню на «Метелице» в декабре 2021. Рыться начинают с 9 утра
Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
6:00:01 12/8/2021
Какими чудесами при жизни и после смерти прославился великий святой Георгий Победоносец
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
5:51:04 12/8/2021
Стал известен изъятый арсенал у стрелявшего в столичном МФЦ Сергея Глазова. Он собирался устроить настоящую бойню
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
5:37:23 12/8/2021
Клип Милохина и Баскова на песню «Дико влюблены» набрал 1,5 млн просмотров за сутки
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
5:30:35 12/8/2021
Что особенного должен сделать каждый верующий в день Георгия Победоносца 9 декабря: кого защищает святой
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
5:21:38 12/8/2021
Скандальный сын бывшего губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев умер от инфаркта. Рядом с ним нашли наркотики и алкоголь
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы
5:07:24 12/8/2021
Мурашко заявил о необходимости обеспечения пациентов лекарствами в первый день после выписки из больницы