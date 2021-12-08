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В Артеме СК возбудил дело после публикации в Сети откровенных видео из гинекологического кабинета

6:54:4712/8/2021
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Известно, что лицо, распространявшее кадры, находилось за пределами Российской Федерации, сейчас продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств произошедшего.

следственный комитет герб
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения видеоматериалов. Фото: Следственный комитет.

В Приморской красе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. По версии следствия неустановленное лицо занималось сбором и распространением видеоматериалов с записей камер видеонаблюдения, установленных в медучреждении. Известно, что человек распространял видео с гинекологического и хирургического отделения. На кадрах производятся медицинские процедуры с участием одной из пациенток, такое сообщение появилось на сайте ведомства.

– Известно, что лицо, распространявшее кадры, находилось за пределами Российской Федерации, сейчас продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств произошедшего. Информация, которую распространял злоумышленник, содержит сведения о частной жизни пациентки, составляет ее личную тайну и распространена без согласия последней, – говорится в сообщении.

Снимки из материалов. Фото: Известия. ру

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