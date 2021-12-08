В Артеме СК возбудил дело после публикации в Сети откровенных видео из гинекологического кабинета

В Приморской красе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. По версии следствия неустановленное лицо занималось сбором и распространением видеоматериалов с записей камер видеонаблюдения, установленных в медучреждении. Известно, что человек распространял видео с гинекологического и хирургического отделения. На кадрах производятся медицинские процедуры с участием одной из пациенток, такое сообщение появилось на сайте ведомства.
– Известно, что лицо, распространявшее кадры, находилось за пределами Российской Федерации, сейчас продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств произошедшего. Информация, которую распространял злоумышленник, содержит сведения о частной жизни пациентки, составляет ее личную тайну и распространена без согласия последней, – говорится в сообщении.