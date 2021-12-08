У Сергея Глазова, который расстрелял людей в столичном МФЦ, с собой было более 3 млн рублей

У Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице в Москве, при себе было более 3 млн рублей. Известно, что 45-летний мужчина приехал на место преступления на велосипеде с мотором. При нем находились две сумки с деньгами, проводами и боевой пистолет. Сообщается, что оружие не было зарегистрировано на него. Когда сотрудники охраны попросили его надеть маску, он начал кричать и неадекватно себя вести. Кричал, что пандемия коронавируса – это заговор. Конфликт привел к стрельбе, в результате которой погибли два человека, а еще четверо пострадали, одна из них – 10-летняя девочка. Когда преступник попытался скрыться, его задержал инспектор отделения по вопросам миграции, старший лейтенант полиции Георгий Домолаев - правоохранителя представят к государственной награде.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что при себе у стрелявшего Глазова были пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, три газовых баллончика.