В Бердске директора детского приюта «Юнона» Татьяну Качан назначили начальником Комплексного центра соцзащиты населения

С 19 октября 2021 году у комплексного центра социального обслуживания населения Бердска новый директор. Им стала Татьяна Качан, которая 15 лет возглавляла Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» Бердска. сегодня, 8 декабря, Татьяна Алексеевна рассказала «Курьер.Среда», как решилась на новую должность.
- Это был процесс, который начался еще в апреле этого года. Произошла реорганизация двух учреждений путем присоединения Центра социальной помощи семьи и детям "Юнона" к комплексному центру социального обслуживания населения Бердска. Все это время соблюдались положенные процедуры, продвигали два коллектива навстречу друг другу. Юридически это произошло как раз 18 октября, - отметила Татьяна Алексеевна.
Новый директор КСЦОН отметила, что необходимо продолжить все, что есть, так как в Бердске существуют свои традиции. При этом, отмечает Татьяна Алексеевна, два учреждения имеют очень хороший и интересный опыт социальной работы.
- Теперь мы объединяем усилия в детском направлении и предоставлении социальных услуг пожилым гражданам, взрослым инвалидам. Естественно, мы ориентируемся на национальные проекты России, которые необходимо сегодня осуществлять в Бердске. Сейчас мы планируем работу на следующий год, обговариваем со своими соседями, каким образом было бы возможно внедрить новые и интересные виды социальной деятельности, продолжить старые, - рассказала Татьяна Качан.
Стоит отметить, что Татьяна Качан – победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», награждена почетным знаком «За любовь и добродетель», Почетной Грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ «За многолетний добросовестный труд», почетными грамотами и благодарностями губернатора Новосибирской области. Также Татьяне Алексеевне присвоено звание «Почетный работник социального обслуживания населения города Бердска».