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В Бердске директора детского приюта «Юнона» Татьяну Качан назначили начальником Комплексного центра соцзащиты населения

7:46:5112/8/2021
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Произошла реорганизация двух учреждений путем присоединения Центра социальной помощи семьи и детям "Юнона" к комплексному центру социального обслуживания населения Бердска. Татьяна Алексеевна работает в новой должности с 19 октября 2021 года.

Татьяна Алексеевна - грамотный профессионал. фото: "Курьер.Среда"

С 19 октября 2021 году у комплексного центра социального обслуживания населения Бердска новый директор. Им стала Татьяна Качан, которая 15 лет возглавляла Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» Бердска. сегодня, 8 декабря, Татьяна Алексеевна рассказала «Курьер.Среда», как решилась на новую должность.

- Это был процесс, который начался еще в апреле этого года. Произошла реорганизация двух учреждений путем присоединения Центра социальной помощи семьи и детям "Юнона" к комплексному центру социального обслуживания населения Бердска. Все это время соблюдались положенные процедуры, продвигали два коллектива навстречу друг другу. Юридически это произошло как раз 18 октября, - отметила Татьяна Алексеевна.

Новый директор КСЦОН отметила, что необходимо продолжить все, что есть, так как в Бердске существуют свои традиции. При этом, отмечает Татьяна Алексеевна, два учреждения имеют очень хороший и интересный опыт социальной работы.

- Теперь мы объединяем усилия в детском направлении и предоставлении социальных услуг пожилым гражданам, взрослым инвалидам. Естественно, мы ориентируемся на национальные проекты России, которые необходимо сегодня осуществлять в Бердске. Сейчас мы планируем работу на следующий год, обговариваем со своими соседями, каким образом было бы возможно внедрить новые и интересные виды социальной деятельности, продолжить старые, - рассказала Татьяна Качан.

Стоит отметить, что Татьяна Качан – победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», награждена почетным знаком «За любовь и добродетель», Почетной Грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ «За многолетний добросовестный труд», почетными грамотами и благодарностями губернатора Новосибирской области. Также Татьяне Алексеевне присвоено звание «Почетный работник социального обслуживания населения города Бердска».

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