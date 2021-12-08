Следствие сомневается в адекватности столичного стрелка Сергея Глазова в МФЦ

Следствие усомнилось в психическом здоровье подполковника в отставке Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском отделении МФЦ. Убившей двоих человек и ранивший четверых, в том числе 10-летнюю девочку, мужчина не смог объяснить причину своего поступка в ходе допроса, более того, он продолжал вести себя неадекватно, заявив, что это все последствия коронавируса. Возможно, что преступника отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, вместо следственного изолятора. А вот в случае, если врачи признают его вменяемым, следствие будет ходатайствовать о дальнейшем аресте.
Конфликт стрелка произошел с местным охранником из-за того, что преступника попросили надеть маску, однако тот отказался и начал настаивать на своем. Тогда сотрудники охраны решил вывести нарушителя из здания, на что он достал переделанный из травматического в боевой пистолет и открыл стрельбу. Также у стрелка был с собой нож. А эксперты заявляют, что жертв могло бы быть больше, но у нападавшего периодически заклинивал пистолет.
– Коронавирус влияет на эмоциональное состояние людей, кто-то уходит во внутренний мир, кого-то настигает депрессия, а кто-то и вовсе открывает стрельбу по невинным гражданам, – сообщает заведующая научно-учебной лабораторией психологии социального неравенства ВШЭ Елена Агадуллина.
А вот главный врач клиники «Зависимость24», врач-психиатр Алексей Казанцев считает, что причиной такой трагедии могли стать проблемы с психикой, связанные с посттравматическим синдромом. Одним из симптомов такого расстройства является острое проявление агрессии в конфликтных ситуациях, как и поступил стрелявший.