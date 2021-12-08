Зимняя радуга над Бердском попала на фото 8 декабря - полюбуйтесь и загадайте желание!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория:
Сегодня на въезде в Бердск в обеденное время была замечена разноцветная радуга в небе. Видимо, такое явление правильно называть гало, и связано оно с морозами. Появление гало в зимнем небе говорит о том, что вскоре последуют морозы еще сильнее, чем в день появления свечения в небе.
А по народным приметам и поверьям такое явление можно расценивать, как добрую примету, обещающую разрешение проблем и исполнение желаний. Это могут быть позитивные новости в личной жизни, добрые вести издалека или нежданное счастье. Кто-то может расценить это. как знак действовать...
Бердчане, пусть у вас у всех сбудутся ваши желания и в ближайшем времени вас посетят самые добрые вести!