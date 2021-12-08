В рубрику "Сообщи свои новости" написал Геннадий:
Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов, то есть "нормальная" буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб. Материальный доход бердчан в таких пропорциях не вырос.
То есть "нормальная" буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Геннадий:
Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов, то есть "нормальная" буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб. Материальный доход бердчан в таких пропорциях не вырос.
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