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08.12
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Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов

7:51:4312/8/2021
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То есть "нормальная" буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб.

Хлеб взлетел в цене. Фото: Предоставлено Геннадием

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Геннадий:

Хлеб резко подорожал более чем на 30% за месяц до 39.99 руб. за 650 граммов, то есть "нормальная" буханка в 1 кг выходит в 61.50 руб. Материальный доход бердчан в таких пропорциях не вырос.

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хлебценаподорожал
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