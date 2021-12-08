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08.12
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В мэрии Бердска не владеют информацией, в каких школах и на какие суммы сделаны ремонты в 2021 году

8:51:1812/8/2021
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Школы города являются автономными хозяйствующими субъектами и самостоятельно формируют планы на ремонт, уточнили в мэрии.

Школы Бердска сами ремонтируют классы. Фото: "Курьер.Среда"

Кто, как и когда ремонтирует школы Бердска - такой запрос «Курьер.Среда» направил в мэрию Бердска:

1. Какой ремонт осуществлен в школах №1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 и «Экономическом лицее» Бердска в 2021 году? Распишите по каждой школе отдельно.
2. Какой ремонт планируется осуществить до конца 2021 года в школах №1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 и «Экономическом лицее» Бердска? Распишите по каждой школе отдельно.
3. Какой ремонт планируется осуществить в школах №1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 и «Экономическом лицее» Бердска в 2022 году? Распишите по каждой школе отдельно.

Как рассказали в администрации, ради безопасности школьников, а также их качественного и эффективного обучения, реализуется комплекс организационных, инженерно-технических и иных мероприятий в соответствии с утвержденным по каждой организации планом работ в период, определенный индивидуально для каждого учреждения, с учетом специфики процесса реализации образовательной деятельности, а также складывающейся в городе оперативной обстановки.

В приоритете находятся обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций - систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обеспечение бесперебойного функционирования систем безопасности объектов образования и их антитеррористической защищенности - систем охранной, пожарной сигнализации; видеонаблюдения; экстренного оповещения о ЧС,Э выполнение предписаний контролирующих органов, выполнение ремонтных работ, связанных с безаварийной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций - ремонт кровель, фасадов, санитарных узлов, пищеблоков, актовых и спортивных залов, кабинетов, коридоров, крылец, устройство эвакуационных выходов, противопожарных дверей.

- Муниципальные общеобразовательные организации города Бердска являются автономными хозяйствующими субъектами и самостоятельно формируют вышеуказанные планы на текущий год и последующие периоды, - отметили в горадминистрации.

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