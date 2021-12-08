В Бердске жена кормила мужа с ложечки 10 дней после веселья в сауне: Семья намерена взыскать 10 000 рублей с «Океана» за травму головы из-за мокрого пола

Руководители сауны «Океан» не принесли извинений бердчанину, который поскользнулся в их заведении.
Напомним, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 ноября. Молодая семья Ефимовых отмечала в развлекательном центре «Океан» День рождения своего знакомого, однако празднику не удалось продлиться долго. 32-летний Андрей вышел из туалета, поскользнулся и не смог встать. Супруга молодого человека Анна попросила сотрудницу сауны, которая находилась на ресепшене, вызвать «скорую». Администратор дала женщине только номер, а сама отвернулась.
- Пока мы ждали, никто из сотрудников не подошел и даже ничего не спросил. Такое отношение просто нечеловеческое! - произнесла супруга, получившего травмы бердчанина.
Как сказала Анна, данную сауну она с мужем посещала и ранее, но проблем до этого с напольной плиткой не было. По предположениям горожанки, новая плитка появилась после проведенного в заведении ремонта. По мнению девушки, руководитель сауны не должен пренебрегать мерами безопасности. Как говорит Анна, для клиентов заведения можно было бы постелить резиновые коврики. В больнице Андрея она посещала несколько раз и буквально «кормила его с ложечки». Мужчина получил сильное сотрясение головного мозга, отек челюсти. Глаз затек кровью. Анна сравнила травмы, которые понес муж, с участием в ожесточенных боях.
Как рассказала сегодня, 6 декабря супруга пострадавшего Алексея Ефимова, из больницы его выписали. Сотрудники сауны на контакт так и не вышли.
- Теперь будем наблюдаться у лора. К челюстно-лицевому хирургу надо будет еще съездить и МРТ необходимо сделать. Больничный у мужа продолжается. У нас ипотека. Трое детей. На нас такие затраты легли. КТ платно делали и многие лекарства покупали за свой счет, - описала ситуацию бердчанка.
Выяснилось, что на лечение семья потратила около 10 000 рублей. Ефимовы все еще надеются получить от сауны «Океан» взыскание. Они намерены после Нового года обратиться к грамотному юристу.
- До суда мне кажется пока дело не дойдет, руководство сауны не объявится. Я думаю, так себя вести непозволительно. Считаю, что мы не первые такие. Может сильно правильные и честные, но эти люди поступают неразумно,- высказала свою точку зрения Анна.
Отметим, что связаться с директором сауны «Океан» «Курьер.Среда» также не удалось. Администратор по телефону ответила, что информация по сложившейся ситуации руководству передана. От каких-либо комментариев директор заведения воздержался. Наша редакция готова к диалогу. Если вы желаете выразить свою позицию публично, то можете позвонить по телефону: 8-383-41-300-10 или написать на вотсап 8-953-878-90-10.