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Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения

9:45:1112/8/2021
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Тихонов и Хасис были признаны виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Суд решил пересмотреть дело двух убийц. Их осудили 10 лет назад. Фото: Pixabay.com

Верховный суд принял решение о пересмотре дела бывших членов неонацистской группировки БОРН Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Такое действие связано с тем, что ЕСПЧ заявил о том, что права подсудимых на справедливый суд были нарушены во время разбирательства. По мнению ведомства, на присяжных было оказано давление.

Тихонов и Хасис были признаны виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Первого расстрелял Тихонов. Преступление было совершено в 2009 году у столичного метро «Кропоткинская». Тогда была убита и оказавшаяся рядом Анастасия Бабурова. Десять лет назад им был вынесен приговор: Тихонова приговорили к пожизненному заключению, а вот Хасис – к 18-и годам в исправительной колонии. Первого Также обвинили в незаконном обороте оружия и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. А к обвинениям подсудимой прибавилось еще одно – незаконный оборот оружия.

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