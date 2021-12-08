Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения

Верховный суд принял решение о пересмотре дела бывших членов неонацистской группировки БОРН Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Такое действие связано с тем, что ЕСПЧ заявил о том, что права подсудимых на справедливый суд были нарушены во время разбирательства. По мнению ведомства, на присяжных было оказано давление.
Тихонов и Хасис были признаны виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Первого расстрелял Тихонов. Преступление было совершено в 2009 году у столичного метро «Кропоткинская». Тогда была убита и оказавшаяся рядом Анастасия Бабурова. Десять лет назад им был вынесен приговор: Тихонова приговорили к пожизненному заключению, а вот Хасис – к 18-и годам в исправительной колонии. Первого Также обвинили в незаконном обороте оружия и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. А к обвинениям подсудимой прибавилось еще одно – незаконный оборот оружия.