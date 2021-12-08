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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги конкурса «Спасибо интернету — 2021»

9:18:1112/8/2021
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В числе лучших — четверо сибиряков. Победителем в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стала Валентина Шешегова из Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021».
Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР— для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.
Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ,85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников, 33,8% конкурсантов— работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью.
В числе лучших — четверо сибиряков. Победителем в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стала Валентина Шешегова из Новосибирской области. Первое место в номинации «Мои интернет-достижения» присудили Игорю Истомину из Республики Алтай, на второе место в этой же категории поднялась жительница Красноярского края Татьяна Соколова. В число лауреатов также вошла Анна Меджус из Иркутской области, она стала третьей в номинации «Моя общественная интернет-инициатива».
По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 активных регионов в 2021 году вошла Кемеровская область, заняв шестое место в таблице.
Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».


Фото предоставлено МРФ «Сибирь»
Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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