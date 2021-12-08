Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Виторган рассказал о причинах замены Собчак на Нинидзе

9:57:1012/8/2021
0

Ксения Собчак и актер Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Телеведущая стала третьей женой популярного режиссера. До этого он был женат на коллеге Виктории Верберг, а затем на маркетологе Наталье.

Виторган заявил, что совместимость интересов в отношения – не главное. Фото: Instagram mvitorgan

Российский актер и режиссер Максим Виторган назвал причины, по которым он начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе после развода с Ксенией Собчак. Он заявил, что иметь полярные взгляды на вещи – это не плохо. Такое заявление было сделано в откровенном интервью Светлане Бондарчук в рамках ее Youtube-шоу «Света вокруг света». Ведущая удивилась тому, что бывшая спутница значительно отличается от его нынешней второй половины. НА что актер ответил, что человека трудно понять в некоторых ситуациях, а в выборе любимого человека или друзей – порой невозможно.

Аргументировал свой выбор режиссер тем, что у него и друзья очень сильно отличаются друг от друга. По его словам, у него очень много товарищей, с которыми он знаком и по 20 лет. Однако это не мешает ему строить теплые и доверительные отношения с человеком. А закончил он словами о том, что знает очень много пар, которые несовместимы на первый взгляд.

Ксения Собчак и актер Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Телеведущая стала третьей женой популярного режиссера. До этого он был женат на коллеге Виктории Верберг, а затем на маркетологе Наталье.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
свадьбаженазвезды. выборКсении Собчак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы согласны с точкой зрения актера?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения
9:45:11 12/8/2021
Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
9:34:30 12/8/2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Шахта «Листвяжная» выплатила почти 450 млн рублей семьям пострадавших при взрыве
9:12:39 12/8/2021
Шахта «Листвяжная» выплатила почти 450 млн рублей семьям пострадавших при взрыве
Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском
9:02:45 12/8/2021
Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском
Почему Тигр не любит лак на голове женщин в Новогоднюю ночь 31 декабря: какую прическу и цвет волос выбрать для встречи 2022 года?
9:00:30 12/8/2021
Почему Тигр не любит лак на голове женщин в Новогоднюю ночь 31 декабря: какую прическу и цвет волос выбрать для встречи 2022 года?
БердскВ мэрии Бердска не владеют информацией, в каких школах и на какие суммы сделаны ремонты в 2021 году
8:51:18 12/8/2021
В мэрии Бердска не владеют информацией, в каких школах и на какие суммы сделаны ремонты в 2021 году
Илон Маск собирается испытать на людях встраеваемые в мозг чипы
8:35:42 12/8/2021
Илон Маск собирается испытать на людях встраеваемые в мозг чипы
Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск
8:23:34 12/8/2021
Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск
Следствие сомневается в адекватности столичного стрелка Сергея Глазова в МФЦ
8:10:13 12/8/2021
Следствие сомневается в адекватности столичного стрелка Сергея Глазова в МФЦ
Один вирус сменит другой: предсказавший пандемию мальчик из Индии озвучил пророчество на 2022 год
8:00:26 12/8/2021
Один вирус сменит другой: предсказавший пандемию мальчик из Индии озвучил пророчество на 2022 год