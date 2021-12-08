Виторган рассказал о причинах замены Собчак на Нинидзе

Российский актер и режиссер Максим Виторган назвал причины, по которым он начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе после развода с Ксенией Собчак. Он заявил, что иметь полярные взгляды на вещи – это не плохо. Такое заявление было сделано в откровенном интервью Светлане Бондарчук в рамках ее Youtube-шоу «Света вокруг света». Ведущая удивилась тому, что бывшая спутница значительно отличается от его нынешней второй половины. НА что актер ответил, что человека трудно понять в некоторых ситуациях, а в выборе любимого человека или друзей – порой невозможно.
Аргументировал свой выбор режиссер тем, что у него и друзья очень сильно отличаются друг от друга. По его словам, у него очень много товарищей, с которыми он знаком и по 20 лет. Однако это не мешает ему строить теплые и доверительные отношения с человеком. А закончил он словами о том, что знает очень много пар, которые несовместимы на первый взгляд.
Ксения Собчак и актер Максим Виторган прожили в браке шесть лет. Телеведущая стала третьей женой популярного режиссера. До этого он был женат на коллеге Виктории Верберг, а затем на маркетологе Наталье.