День Ангела и именины отмечают все Андреи 13 декабря в День Андрея Первозванного: как апостол защищает всех носителей имени

13 декабря Русская православная церковь и все православные верующие встретят светлую дату в честь Андрея Первозванного, одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, отдавшего жизнь за свою веру. В народе этот день прозвали как «День Андрея».
Андрей Первозванный являлся одним из двенадцати апостолов. Он помогал Христу и учился у него жизненной мудрости. Первозванным он стал благодаря тому, что стал самым первым учеником. Позже вслед за собой он привел к Иисусу и своего брата Петра. После распятия Христа и появления Святого Духа, Андрей, как и остальные одиннадцать апостолов, отправился проповедовать веру в Бога по всему миру.
По преданиям, Андрей спасал больных и немощных, исцеляя их от всяческих недугов. Однако жизненный путь первого ученика Иисуса закончился крайне трагически. Однажды язычники схватили его и распяли на кресте в форме буквы Х. Вместо гвоздей, язычники использовали веревки. Так закончилась жизнь праведная и мученическая жизнь Андрея Первозванного.
В этот день принято помогать всем тем, кто нуждается в этом. Можно помочь не только деньгами или едой, но и поступком или добрым словом. 13 декабря принято посещать церковь и молиться в память о мученике Андрее.
В народе этот праздник отмечали по своему. Многие из наших предков проводили обряды в День Андрея, что, конечно же, не одобряется церковью и по сей день. Однако женщины верили, что можно погадать на возлюбленного или провести ритуал на привлечение любви в свой дом.
При этом стоит помнить, что в этот день категорически запрещено отказывать в помощи людям. Также необходимо воздержаться от конфликтов, злых пожеланий и умыслов.
Кроме этого, стоит помнить, что День Андрея выпадает на Рождественский пост, что требует его соблюдения.
Помогает ли Андрей Первозванный всем Андреям?
Без сомнений, святой поддерживает всех тех, кто назван его именем. Однако его помочь шире, чем одно имя. Он помогал всем, кто нуждался в помощи. Благодаря этому его запомнили в качестве святого и первого ученика Христа.