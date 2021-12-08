Власть Новосибирской области отказалась вычеркивать новую мусорную свалку около кладбища и аэродрома Бердска из терсхемы обращения с отходами

Не дожидаясь окончания общественных обсуждений по корректировке территориальной схемы обращения с отходами министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отказало противникам размещения новой свалки под Бердском. Замечания и предложения принимают до 10 декабря включительно.
Напомним, что часть депутатов горсовета убедительно просили региональное правительства исключить строительство нового полигона твердых коммунальных отходов близ поселка Маяк в Искитимском районе на границе с Бердском. Они аргументировали непозволительной близостью к жилым домам, аэродрому, истоку реки Раздельной и городскому кладбищу.
Стоит отметить, что кроме депутатов, обращения в областной власти с таким же предложением о запрете размещения мусорной свалки в этом месте обращались партия «Родина», общественная организация «Экологический совет «Бриз», а также граждане в частном порядке. Но все получили отказ с потрясающей формулировкой.
«Не учтено (предложение об исключении полигона ТКО из терсхемы). Отсутствуют основания для исключения объекта из проекта территориальной схемы, так как в настоящее время документация по данному объекту направлена в Росприроднадзор РФ для проведения экологической экспертизы», - сказано в тексте отказа.
Можно предположить, что если государственная экологическая экспертиза даст отрицательное заключение по свалке под носом у Бердска, то терсхему снова будут корректировать. Как сообщал «Курьер.Среда», эксперты обещали дать ответ в первом квартале 2022 года.
Подробности — в ближайшее время.
Предложения жителей региона к правительству - что приняли и что отклонили в мусорной терсхеме