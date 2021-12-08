Генеральная уборка перед Новым годом-2022: как навести порядок и привлечь в дом деньги и удачу. Обряды и ритуалы

31 декабря наступит уже совсем скоро. К счастью многих, этот день станет выходным. Каждая хозяюшка вместе с семьей сможет как следует прибраться, приготовить пышный праздничный стол и даже провести небольшие ритуалы на привлечение счастья в свой дом. Если вкусная еда является постоянным гостем каждого большого праздника, то уборка и ритуалы не всегда выполняются в день празднества. Однако недаром говорят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь.
Генеральная уборка перед новогодней ночью:
Уборка дома 31 декабря способна не только освежить дом, сделать его уютнее и краше. Секрет в том, что вместе с грязью дом покидает негатив, плохие эмоции и все то, что следует оставить за порогом 2022 года. Пропылесосьте, помойте полы, протрите все поверхности от пыли, нарядите елочку, украсьте дом гирляндами, накройте большой и красивый стол — к тому моменту все гости и члены семьи будут готовы, чтобы провести последний день года.
Ритуалы также имеют важную роль в праздновании Нового года. Многие люди хотя бы раз в жизни проводили небольшие обряды с бенгальскими огнями или шампанским в бой курантов. Но существуют и другие не менее интересные мистические ритуалы для привлечения всего самого лучшего в свой дом.
Ритуал на привлечение денег:
Чтобы привлечь деньги, необходимо взять кошелек, наполненный с монетами. Его следует положить под елочку на всю ночь. Маленькие детки знают, что на утро Дед Мороз оставит им подарок. А взрослым стоит поверить, что ваш кошелек наполнится полезной энергетикой, которая будет притягивать материальное благополучие.
Ритуал на привлечение удачи:
Для этого ритуала пригодится символ будущего года, его покровитель — Водяной Тигр. Взять можно деревянную фигурку или вместе с детьми вырежьте из бумаги своего собственного Тигра. Такое украшение нужно расположить на самое видное место: на праздничный стол или елочку. Будущий покровитель будет рад такому подарку и сделает ваш следующий год счастливее.