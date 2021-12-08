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Роскомнадзор заблокировал анонимный браузер Tor по решению суда

10:40:1812/8/2021
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В качестве основания блокировки сослались на решение Саратовского районного суда от 2017 года. На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org включен в единый реестр запрещенной информации.

Сайт Tor заблокировали в России. Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Tor на территории России. Такое действие объясняется решением суда из-за информации о средствах доступа к запрещенному контенту. Известно, что в реестре запрещенной в РФ информации в качестве основания блокировки сослались на решение Саратовского районного суда от 2017 года. Еще 7 декабря создатели Tor сообщали, что получили уведомление от РКН о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию, иначе сайт будет заблокирован.Однако разработчики отказались от такого шага.

По их словам, Россия занимает второе место по числу использований продукта по всему мину. Им пользуются 300 тыс. россиян – это порядка 15% пользователей от общего числа, пишет портал Известия.

– На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org включен в единый реестр запрещенной информации. Причиной этому стало размещение на названном сайте, информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. Сейчас доступ к ресурсу ограничен, – говорится в пресс-службе РКН.

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