Сильным и выносливым: поздравления и открытки в День грузчика 9 декабря

Чтобы грузчиком быть – нужно силу иметь,
Плотно кушать, не курить, не болеть,
Это про тебя! Ты – как раз, такой!
С Днем Рождения, силач! Трудяга дорогой!
Мы сегодня с Днем Рождения тебя поздравим,
И дадим выходной! Домой тебя отправим!
Чтобы хорошо ты от всех отдохнул,
И на работу свою сегодня рукою махнул!
Железные мышцы и синий комбинезон!
Силач нашей компании! Грузчик! Это он!
Груз любой ему по силе!
Богатырь! Самый сильный грузчик в мире!
Сразу видно, человек работы не боится,
Ловкость рук, а глаз искрится,
И не иссякает никогда его вдохновение,
Сила нашего успеха! С Днем Рождения!
Без грузчика нам в жизни никак не обойтись,
Там поднять, перенести – это жизнь,
Нужен нам помощник, тут, как ни крути,
С грузчиком легко по жизни нам идти!
Он легко на плечи взвалит шкаф,
И не покажет вам свой нрав,
Молча, сделает работу, так же молча, и уйдёт,
С Днем Рождения, грузчик! Удача пусть тебя найдёт!
Стихи: Поздравик
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