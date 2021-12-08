В Бердске за сутки заразились коронавирусом еще 15 человек

В Бердске за 24 часа коронавирусом заболели еще 15 человек. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в городе составило 3278 случаев. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1274 жителя. Такие данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе. Также известно, что сейчас ожидают результатов ПЦР-тестов на выявление коронавируса в организме 2 881 человек.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей, которые не носят медицинские маски в общественных местах по фотографиям. Теперь, чтобы оштрафовать человека, достаточно будет его сфотографировать в общественном месте без средств защиты. Причиной такому решению стал инцидент с продавщицей в московском метро. Там сотрудницу торговой точки сфотографировали на рабочем месте без маски. Это привело к тому, что владельцам магазина пришлось заплатить штраф суммой 100 тыс. рублей.