Тело пострадавшего при взрыве газа в Тогучине обгорело на 85%. На вертолете его доставили в ожоговый центр Новосибирска

В Новосибирской области произошло ЧП. В квартире Тогучина, расположенной в доме № 52 по улице Вокзальной, взорвался газ и начался пожар. Как сообщал "Курьер.Среда", многоэтажка не была газифицирована.
Причиной происшествия стал неплотно закрытый баллон с пропаном, в результате в шести квартирах были выбиты окна и двери.
Пострадавший — 18-летний Игорь Васильев - был отправлен в областную больницу на вертолете.
Как стало известно, врачи диагностировали у него ожоги на 85% тела. В настоящее время он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. По прогнозам медиков, шансы на выживание у парня небольшие.
Взрыв произошел 7 декабря рано утром в 05:40, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 жильцов. Возгорание было на площади, превышающей 40 квадратных метров. В доме частично разрушены стены. На происшествие выезжали 17 спасателей и 6 единиц техники, сообщили в главке МЧС по Новосибирской области.