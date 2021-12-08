В Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска

Вечером 8 декабря на трассе Р-256 у железнодорожного вокзала в Бердске произошло ДТП.
Как сообщили "Курьер.Среда" очевидцы, приславшие в редакцию фото и видео, столкнулись два внедорожника. Один из них, предположительно, "Тойота Лэнд Крузер".
Авария случилась в крайне правой полосе в сторону Новосибирска. Обе машины ехали в попутном направлении. В том месте как раз автобусы выезжают с остановки "Вокзал" в Бердск и Искитим.
Говорят о пробке, образовавшейся из-за ДТП в вечерний час пик.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие.