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В Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска

11:10:0312/8/2021
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Авария случилась в крайне правой полосе в сторону Новосибирска в вечерний час пик. Обе машины ехали в попутном направлении.

Оба внедорожника, попавшие в ДТП, включили "аварийку". Фото: "Курьер.Среда"

Вечером 8 декабря на трассе Р-256 у железнодорожного вокзала в Бердске произошло ДТП.

Как сообщили "Курьер.Среда" очевидцы, приславшие в редакцию фото и видео, столкнулись два внедорожника. Один из них, предположительно, "Тойота Лэнд Крузер".

Авария случилась в крайне правой полосе в сторону Новосибирска. Обе машины ехали в попутном направлении. В том месте как раз автобусы выезжают с остановки "Вокзал" в Бердск и Искитим.

Говорят о пробке, образовавшейся из-за ДТП в вечерний час пик.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Фото: "Курьер.Среда"

Попавшие в ДТП авто ехали в попутном направлении. Фото: "Курьер.Среда"

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вокзалвнедорожникстолкнулисьДТПтрасса Р-256
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