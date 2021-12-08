Грузовик раздавил 17 школьников в Нигерии: Дети ждали автобус на остановке и погибли

В Нигерии 17 детей погибли, попав под колеса грузового автомобиля. Школьники были задавлены в городе Лагос, сообщают в местном издании Vanguard.
Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, где стояли школьники в ожидании автобуса. Водитель грузовой машины скрывался от сотрудников полиции и в какой-то момент потерял управление автомобилем — он врезался в детей. Помимо семнадцати погибших очень много школьников пострадали.
В издании сообщили, что водитель грузовика сбежал, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Очевидцы трагедии в ярости сожгли машину виновника аварии в качестве мести.
Ранее в СМИ писали, что в Нигерии погибли десять человек во время нападения на автомобиль. Вооруженные люди начали стрелять по машине и подожгли ее, злоумышленники окружили горящий грузовик и не дали людям его покинуть. В местном издании сообщили, что бандиты до сих пор находятся на свободе.