Дебошир на борту самолета чуть не задушил курткой своего соседа по рейсу Магадан-Новосибирск и попал на видео

Во время перелета на самолете рейсом Магадан-Новосибирск пассажиры стали свидетелями безобразного поведения одного из находящихся на борту. Сначала мужчина вел себя беспокойно — пересаживался с места на место, махал курткой, а потом стал ею душить своего соседа.
Очевидцы скрутили дебошира и передали экипажу. Как сообщили пассажиры, перед инцидентом дебошир употреблял наркотики. Мужчина был снят с самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. По ее информации, в полицию обратились члены экипажа, которые попросили оказать помощь из-за неадекватного поведения одного человека на борту.
- Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть, - рассказала Волк.
Административный протокол был составлен в отношении дебошира. Теперь его могут наказать за неподобающее поведение штрафом размером до полумиллиона рублей или административным арестом сроком до 15 суток.