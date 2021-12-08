Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дебошир на борту самолета чуть не задушил курткой своего соседа по рейсу Магадан-Новосибирск и попал на видео

12:50:1312/8/2021
0

По словам очевидцев, перед происшествием мужчина употреблял наркотики. Его задержали полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево.

На самолете рейсом из Магадана пассажир устроил дебош и был задержан. Фото: МВД РФ

Во время перелета на самолете рейсом Магадан-Новосибирск пассажиры стали свидетелями безобразного поведения одного из находящихся на борту. Сначала мужчина вел себя беспокойно — пересаживался с места на место, махал курткой, а потом стал ею душить своего соседа.

Очевидцы скрутили дебошира и передали экипажу. Как сообщили пассажиры, перед инцидентом дебошир употреблял наркотики. Мужчина был снят с самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. По ее информации, в полицию обратились члены экипажа, которые попросили оказать помощь из-за неадекватного поведения одного человека на борту.

- Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть, - рассказала Волк.

Административный протокол был составлен в отношении дебошира. Теперь его могут наказать за неподобающее поведение штрафом размером до полумиллиона рублей или административным арестом сроком до 15 суток.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самолетзадержаниедебошир
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадали на такой рейс?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грузовик раздавил 17 школьников в Нигерии: Дети ждали автобус на остановке и погибли
12:28:29 12/8/2021
Грузовик раздавил 17 школьников в Нигерии: Дети ждали автобус на остановке и погибли
Сильным и выносливым: поздравления и открытки в День грузчика 9 декабря
12:15:59 12/8/2021
Сильным и выносливым: поздравления и открытки в День грузчика 9 декабря
Кто из россиян не получит зарплату за декабрь до 31 декабря 2021 года
12:12:09 12/8/2021
Кто из россиян не получит зарплату за декабрь до 31 декабря 2021 года
Почему срочно нужно отдать все денежные долги до 9 декабря: что будет, если не вернете? Важные приметы и вековые традиции
12:00:11 12/8/2021
Почему срочно нужно отдать все денежные долги до 9 декабря: что будет, если не вернете? Важные приметы и вековые традиции
На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней
11:56:47 12/8/2021
На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней
Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил
11:45:42 12/8/2021
Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил
Тело пострадавшего при взрыве газа в Тогучине обгорело на 85%. На вертолете его доставили в ожоговый центр Новосибирска
11:23:03 12/8/2021
Тело пострадавшего при взрыве газа в Тогучине обгорело на 85%. На вертолете его доставили в ожоговый центр Новосибирска
День Героев Отечества: поздравления в официальной форме для каждого истинного патриота на 9 декабря
11:15:26 12/8/2021
День Героев Отечества: поздравления в официальной форме для каждого истинного патриота на 9 декабря
БердскВ Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска
11:10:03 12/8/2021
В Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска
Погода 31 декабря в Москве: выпадет ли снег в 2021 году?
11:00:06 12/8/2021
Погода 31 декабря в Москве: выпадет ли снег в 2021 году?