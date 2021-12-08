Глава МВД попросит Путина наградить лейтенанта, обезвредившего без оружия стрелка в московском МФЦ

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил внести президенту РФ Владимиру Путину представление о награждении госнаградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева. Именно он задержал вооруженного стрелка, который 7 декабря убил двоих и ранил четверых в московском МФЦ. Среди пострадавших оказалась 10-летняя девочка.
Как сообщал "Курьер.Среда", во вторник в помещение МФЦ на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл огонь, а после попытался скрыться.
Находившийся там инспектор отдела МВД по Рязанскому району Москвы старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав звук выстрелов и пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы рассказали, что произошло и показала на стрелка, который удалялся быстрым шагом.
Полицейский догнал его и смог задержать, хотя сам не имел оружия, в то время как стрелок имел при себе пистолет и нож. Известно, что задержанным оказался 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело. 8 декабря допрос подозреваемого возобновили, поскольку сразу после происшествия задержанный был в неадекватном состоянии и говорил о всемирном заговоре.
-Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв, - отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.