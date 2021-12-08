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Самой большой взяткой в 2021 году в регионе стали 2 млн рублей для замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкина

2:02:3712/8/2021
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За эти деньги чиновник пообещал содействие в подписании контракта по проекту «Чистая вода». Его взяли с поличным при получении денег.

2.5 миллиона рублей планировал взять чиновник за контракт. Фото: Flickr

В Новосибирской области подвели итоги года по размаху коррупции в регионе.

Оказалось, что самую большую мзду в 2021 году планировал получить замминистра регионального ЖКХ и энергетики Владимир Нормайкин. Об этом сообщил Павел Илык, возглавляющий отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в региональной прокуратуре.

Как пояснил представитель ведомства, Нормайкин требовал заплатить ему 2 миллиона 5 тысяч рублей за то, что обещал обеспечить подписание контракта по нацпроекту «Чистая вода» и попал на первое место в рейтинге самых больших взяток в регионе за прошедший год.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что замминистра Владимир Нормайкин был задержан с поличным в октябре 2021 года. Он находился в машине в момент передачи денег. В тот же день в министерстве ЖКХ и энергетики были проведены обыски. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, которое продолжает расследоваться в настоящее время.

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взятказамминистрапроект «Чистая вода»Владимир Нормайкин
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