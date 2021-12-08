YouTube заблокировал аккаунт известной антипрививочницы Марии Шукшиной из-за распространения лжи

Хостинг YouTube заблокировал аккаунт известной российской актрисы Марии Шукшиной, которая является активной антипрививочницей.
«Ютьюб» снес мой канал», — сообщила 8 декабря артистка в своем Telegram-канале.
Посетители ее канала получают предупреждение: «Данный аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В Instagram аккаунт Шукшиной ранее тоже отнесли к списку публикующих ложную информацию. При попытке зайти на ее страницу в соцсети появляется сообщение о том, что «данный аккаунт неоднократно публиковал заведомо ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по сопоставлению фактов, а также нарушала нормы сообщества».
Мария Шукшина является одной из тех знаменитостей, которые ведут пропаганду против массовой вакцинации от коронавируса в стране. По мнению актрисы, польза от вакцины сомнительна и сами препараты плохо изучены. К антиваксерам относятся политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев.