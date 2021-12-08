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YouTube заблокировал аккаунт известной антипрививочницы Марии Шукшиной из-за распространения лжи

1:26:5912/8/2021
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В Instagram аккаунт актрисы ранее тоже отнесли к списку публикующих ложную информацию. Она не верит прививкам от коронавируса и пропагандирует это.

женщина
Мария Шукшина не верит прививкам от коронавируса. Фото: Википедии

Хостинг YouTube заблокировал аккаунт известной российской актрисы Марии Шукшиной, которая является активной антипрививочницей.

«Ютьюб» снес мой канал», — сообщила 8 декабря артистка в своем Telegram-канале.

Посетители ее канала получают предупреждение: «Данный аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

В Instagram аккаунт Шукшиной ранее тоже отнесли к списку публикующих ложную информацию. При попытке зайти на ее страницу в соцсети появляется сообщение о том, что «данный аккаунт неоднократно публиковал заведомо ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по сопоставлению фактов, а также нарушала нормы сообщества».

Мария Шукшина является одной из тех знаменитостей, которые ведут пропаганду против массовой вакцинации от коронавируса в стране. По мнению актрисы, польза от вакцины сомнительна и сами препараты плохо изучены. К антиваксерам относятся политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев.

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коронавирусложная информациязаблокированантиваксерМария Шукшина
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