Прививки от коронавируса из-за «омикрон»-штамма будут ставить еще несколько лет, предполагает Pfizer

Сотрудники фармацевтической компании Pfizer сообщили, что в ближайшие годы всем жителям планеты придется прививаться как минимум раз в год, об этом рассказали на телеканале Sky News в среду 8 декабря.
- Я полагаю, что наука и данные в настоящее время демонстрируют нам, что вероятнее всего нам понадобится некоторый уровень дополнительной вакцинации среди взрослого населения на протяжении ближайших лет, - заявил Бен Осборн, возглавляющий британский филиал компании.
О том, насколько часто придется прививаться, пока представитель Pfizer не сообщил, это может происходить либо один раз в год, либо один раз в шесть месяцев. По словам представителя фармацевтической компании, вакцинация взрослого населения — самое важное, что может быть осуществлено в рамках борьбы с коронавирусом и новым штаммом «омикрон», обнаруженном в Южной Африке. Также Осборн заявил, что в случае необходимости ученые разработают новую вакцину, а компания произведет ее в любом количестве.
В настоящее время в Британии вакцинированы 80% населения, кроме того, 20 миллионов британцев получили бустерные прививки.