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Прививки от коронавируса из-за «омикрон»-штамма будут ставить еще несколько лет, предполагает Pfizer

2:32:2612/8/2021
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В фармкомпании заявили, что хотя бы раз в год придется прививаться всем жителям планеты в течение нескольких лет. А вакцины, утверждает разработчик, хватит на всех.

Прививаться нужно будет несколько лет. Фото: Flickr
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Сотрудники фармацевтической компании Pfizer сообщили, что в ближайшие годы всем жителям планеты придется прививаться как минимум раз в год, об этом рассказали на телеканале Sky News в среду 8 декабря.

- Я полагаю, что наука и данные в настоящее время демонстрируют нам, что вероятнее всего нам понадобится некоторый уровень дополнительной вакцинации среди взрослого населения на протяжении ближайших лет, - заявил Бен Осборн, возглавляющий британский филиал компании.

О том, насколько часто придется прививаться, пока представитель Pfizer не сообщил, это может происходить либо один раз в год, либо один раз в шесть месяцев. По словам представителя фармацевтической компании, вакцинация взрослого населения — самое важное, что может быть осуществлено в рамках борьбы с коронавирусом и новым штаммом «омикрон», обнаруженном в Южной Африке. Также Осборн заявил, что в случае необходимости ученые разработают новую вакцину, а компания произведет ее в любом количестве.

В настоящее время в Британии вакцинированы 80% населения, кроме того, 20 миллионов британцев получили бустерные прививки.

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