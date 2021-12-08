"Воссоздание Советского Союза невозможно": Ответили в Кремле на подозрения США о возрождении СССР

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что процессы, происходящие в настоящее время, не являются реинкарнацией Страны Советов. Так он ответил на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, заподозрившей в действиях Москвы попытку восстановить СССР.
- Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно, - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что интеграционные процессы между странами-наследниками бывшего СССР существуют давно и развиваются. Примерами интеграций можно назвать СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия, при этом ни одно объединение не является попыткой воссоздать Советский Союз.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время между странами, с которыми сотрудничает Россия, установились дружеские отношения основанные на уважении и невмешательстве во внутренние дела соседей.