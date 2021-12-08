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Уволенную из-за эротического танца учительницу русского языка пригласили на работу в Новосибирске

2:23:0312/8/2021
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Руководитель Новоколледжа Сергей Чернышев ничего постыдно в поведении молодого педагога не увидел. По его мнению извращенцы появляются, когда "об этом хихикают и краснеют".

Учительнице русского языка, уволенной за ролик со стриптизом, предложили работу в новосибирском колледже. Фото: Инстаграм

В Новосибирске из-за видео приватного танца, который выложила на своей страничке в Инстаграм уволили учительницу русского языка и литературы 23-летнюю Викторию Каширину. Она работала в частной онлайн-гимназии. Но после того, как одна из родительниц пожаловалась на увиденное в соцсетях, директор сначала предложил удалить видео с танцами, а потом потребовал уволиться по собственному желанию, чтобы не выгонять ее за аморальное поведение. 

На защиту Кашириной встал директор Новоколледжа Сергей Чернышев. По его мнению, в поведении девушки нет ничего предосудительного, ее увольнение он считает несправедливым. Чернышев заявил, что возьмет ее к себе на работу.

— Конечно, если у нее все хорошо с профессиональными качествами, то конечно, мы бы взяли ее на работу, в чем проблема? Увольнять человека за то, что он красивый и снимает видео в Инстаграме, как минимум, странно. Педагог — это тоже человек! Все человеческие слабости и пороки, совершенно очевидно, ему свойственны. Если это кого-то оскорбляет, ну не смотрите Инстаграм. Смотрите, например, «Одноклассники»: там все скромнее. Она же свои видео не на сайте школы публиковала, а на своих страницах в соцсетях. Очень странно, что за подобное человек лишился работы. Это нечестно, - цитирует Чернышева "КП-Новосибирск".

Он считает, что педагоги имеют права выкладывать в своих личных соцсетях любой контент, и это никак на отражается на профессиональных качествах учителя.

— Если мы обсуждаем, что у женщины красивое тело и она может его показывать, от этого извращенцев не прибавится. Извращенцы вырастут, если мы будем об этом похихикивать и краснеть при разговорах об этом. Когда такие проблемы проговариваются, их проще решать, — отметил директор Новоколледжа.

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учительморальуволиликрасивое телоВиктория КаширинаСергей Чернышев
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