В Петербурге похоронили актрису Нину Ургант, звезду "Белорусского вокзала"

В Петербурге 8 декабря похоронили актрису Нину Ургант. Церемония прошла в Александринском театре, где актриса служила почти всю жизнь.
Проститься с актрисой пришло множество поклонников ее таланта, актеры плакали. Гроб с телом провожали аплодисментами...
На прощании были ее внук Иван Ургант и сын Андрей Ургант, артист Михаил Боярский, Александр Розенбаум и актеры Борис Смолкин и Иван Краско.
Телеграммы с соболезнованиями в театр прислали Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Сергей Нарышкин. Мединский отметил, что песня Ургант из фильма "Белорусский вокзал" "остается символом Дня Победы". Шойгу подчеркнул, что "образы Нины Николаевны стали примером высокого мастерства".
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово.
Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни.
Роль в фильме «Вступление», отмеченный призом Венецианского фестиваля, актриса считала одной из лучших. В 1970-м выходит «Белорусский вокзал», который стал легендарным для российского кинематографа.