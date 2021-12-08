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Как отличить антиваксера от психически больного человека, рассказал врач. Людей сводят с ума новостями о пандемии

3:27:5512/8/2021
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В последнее время стала популярной тема QR-кодов, сопровождающаяся мифами о теории заговора. Но ставить диагнозы самостоятельно психиатр не советует.

Врач рассказала, как отличить антиваксеров от психически больных людей. Фото: Pexels

Отличить психически больного человека от обычного антиваксера непрофессионал не сможет, считает президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова. Но ставить диагнозы самостоятельно она не советует. Рекомендует лишь обратить внимание на некоторые изменения в поведении человека: долгое время не спит по ночам, отвечает невпопад, то тогда стоит обратиться к специалистам.

Роста острыми расстройств сейчас не наблюдается, но информация о коронавируса тревожит людей и влияет на их психику, отметила врач.

«Бывает, что люди, заболевшие коронавирусом, переносят острые психозы. Однако их не так много, это не является массовым явлением», — цитирует психиатра NEWS.ru.

В последнее время стала популярной тема QR-кодов, сопровождающаяся мифами о теории заговора.

«Это зона ответственности и журналистов в том числе — насколько они правильно, корректно и последовательно подают информацию. Чем больше лживых вбросов, тем больше людей будет болезненно реагировать на информацию», — высказалась Треушникова.

Все больше людей обращаются к психологам, но не к психиатрам с депрессиями. Как отметила эксперт, больше всего переживают из-за коронавируса люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они и являются самой уязвимой категорией в части психических расстройств.

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