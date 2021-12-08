Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии

3:51:2512/8/2021
0

Глазова, который нигде не работал и не получал военную пенсию, направят на психиатрическую экспертизу. Его навестили правозащитники. По их словам, он отказался от помощи врача и адвоката.

Правозащитники заявили о признании вины задержанным за стрельбу в МФЦ. Фото: СКР

Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ 45-летний Сергей Глазов признал вину в убийстве людей. Кроме того, он заявил, что имел нелегальное оружие.

«Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел», — цитирует РБК представителей Общественной наблюдательной комиссии столицы.

Он рассказал, что служил в Службе внешней разведки, но был уволен в 2009 году в звании подполковника, но пенсии  не получал, так как стаж службы составляет менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения, отметили в ОНК.

В МФЦ он пришел за паспортом, который ему не дали, потребовав надеть маску.

«Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила», — передали слова Глазова в ОНК.

По словам правозащитников, задержанный находится в трехместной камере ИВС на Петровке. При задержании он получил синяки, а во время конвоирования к нему применили электрошокер. Впрочем Глазов отказался от помощи врача, как и он назначенного адвоката.

Напомним,  7 декабря в Многофункциональном центре Москвы произошла стрельба. Очевидцы отмечали, что стрелок находился в невменяемом состоянии. Он убил двоих - охранника и администратора МФЦ и ранил четверых, в том числе 10-летнюю девочку. Уже на улице вооруженного Глазова задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, который не имел оружия. Полицейского наградят по ходатайству министра внутренних дел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Максимальное наказание  — пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, Глазова направят на психиатрическую экспертизу. Напомним, что после задержания он говорил о всеобщем заговоре и коронавирусе.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрелокпризнал винупожизненное лишение свободыЗадержанный.Сергей Глазов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Признают невменяемым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии
3:51:25 12/8/2021
Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии
Как отличить антиваксера от психически больного человека, рассказал врач. Людей сводят с ума новостями о пандемии
3:27:55 12/8/2021
Как отличить антиваксера от психически больного человека, рассказал врач. Людей сводят с ума новостями о пандемии
Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки
3:15:26 12/8/2021
Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки
"Воссоздание Советского Союза невозможно": Ответили в Кремле на подозрения США о возрождении СССР
3:00:43 12/8/2021
"Воссоздание Советского Союза невозможно": Ответили в Кремле на подозрения США о возрождении СССР
Генеральная уборка перед Новым годом-2022: как навести порядок и привлечь в дом деньги и удачу. Обряды и ритуалы
3:00:14 12/8/2021
Генеральная уборка перед Новым годом-2022: как навести порядок и привлечь в дом деньги и удачу. Обряды и ритуалы
В Петербурге похоронили актрису Нину Ургант, звезду "Белорусского вокзала"
2:48:41 12/8/2021
В Петербурге похоронили актрису Нину Ургант, звезду "Белорусского вокзала"
Прививки от коронавируса из-за «омикрон»-штамма будут ставить еще несколько лет, предполагает Pfizer
2:32:26 12/8/2021
Прививки от коронавируса из-за «омикрон»-штамма будут ставить еще несколько лет, предполагает Pfizer
Уволенную из-за эротического танца учительницу русского языка пригласили на работу в Новосибирске
2:23:03 12/8/2021
Уволенную из-за эротического танца учительницу русского языка пригласили на работу в Новосибирске
Самой большой взяткой в 2021 году в регионе стали 2 млн рублей для замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкина
2:02:37 12/8/2021
Самой большой взяткой в 2021 году в регионе стали 2 млн рублей для замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкина
День Ангела и именины отмечают все Андреи 13 декабря в День Андрея Первозванного: как апостол защищает всех носителей имени
2:00:01 12/8/2021
День Ангела и именины отмечают все Андреи 13 декабря в День Андрея Первозванного: как апостол защищает всех носителей имени