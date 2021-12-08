Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии

Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ 45-летний Сергей Глазов признал вину в убийстве людей. Кроме того, он заявил, что имел нелегальное оружие.
«Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел», — цитирует РБК представителей Общественной наблюдательной комиссии столицы.
Он рассказал, что служил в Службе внешней разведки, но был уволен в 2009 году в звании подполковника, но пенсии не получал, так как стаж службы составляет менее 20 лет. Он не работал и жил на сбережения, отметили в ОНК.
В МФЦ он пришел за паспортом, который ему не дали, потребовав надеть маску.
«Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила», — передали слова Глазова в ОНК.
По словам правозащитников, задержанный находится в трехместной камере ИВС на Петровке. При задержании он получил синяки, а во время конвоирования к нему применили электрошокер. Впрочем Глазов отказался от помощи врача, как и он назначенного адвоката.
Напомним, 7 декабря в Многофункциональном центре Москвы произошла стрельба. Очевидцы отмечали, что стрелок находился в невменяемом состоянии. Он убил двоих - охранника и администратора МФЦ и ранил четверых, в том числе 10-летнюю девочку. Уже на улице вооруженного Глазова задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, который не имел оружия. Полицейского наградят по ходатайству министра внутренних дел.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, Глазова направят на психиатрическую экспертизу. Напомним, что после задержания он говорил о всеобщем заговоре и коронавирусе.