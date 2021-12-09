Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Совместимость Водолея с Водолеем: как развивается их общение, партнёрство, любовь и интересы этого знака

11:00:0912/8/2021,Саманта Маффуччи
0

Водолей настолько уникален, что их сложно сравнивать с другими людьми, с которыми вы встречались. Но если вы когда-либо были близки к Водолею, вы, вероятно, знаете, что общаться с ними довольно сложно.

Что происходит, если два Водолея встречаются. Фото: Pixabay.com

С уникальным взглядом на жизнь кажется, что вы играете только по их правилам, пишет yourtango.com.

Но что произойдет, если два Водолея встречаются?

Совместимость Водолея и Водолея

Водолеи известны как гуманисты, что означает, что они ищут социальной справедливости вокруг себя; все, что они делают, идет на пользу.

Будучи дальновидными знаками зодиака, они уникальны и идут вразрез со статус-кво, но по-прежнему считаются довольно дружелюбными и гостеприимными. Мало того, Водолеи также чувствительны, эксцентричны, целеустремленны и защищают.

Водолей и Водолей: любовь и длительные отношения

Некоторые говорят, что у двух одинаковых знаков зодиака в отношениях не будет хорошей любовной совместимости; Однако отношения между двумя Водолеями не обречены на провал.

Да, есть проблемы, которых нельзя избежать даже двум людям, имеющим один и тот же знак, и хотя два Водолея, встречающиеся друг с другом, могут вызвать трения, каждый знает, чего ожидать от другого.

Водолей всегда ищет чего-то особенного в отношениях, будь то принятие или свобода, или просто кого-то, с кем они могут быть странными. Хорошо это или плохо, но Водолей знает, как со всем справиться, независимо от того, с кем они встречаются.

Иногда проще, если они уже знают, с чем сталкиваются: с другим Водолеем.

Водолей и Водолей: сексуальная химия

Найти точки соприкосновения в спальне Водолеям и Водолеям несложно. Они могут реализовывать странные фантазии или потребности, не беспокоясь о негативной реакции, и свободны от табу.

Случайные сексуальные отношения могут быть лучшей ситуацией для двух Водолеев, поскольку этот знак зодиака сильно нуждается в свободе и независимости, что может вызвать беспокойство в отношениях. Также есть тенденция к отсутствию истинной уязвимости и близости во время секса, когда непривязанность преобладает над возбуждением.

Несмотря на это, их сильное влечение проявляется в спальне по-разному , включая пробу новых вещей, эксперименты и воплощение фантазий.

Водолей и Водолей: доверие и общение

Для двух Водолеев общение происходит на другом уровне, поскольку их социальная природа и склонность сдерживать эмоции могут вызвать трудности. Но Водолей - глубоко мыслящий знак, поэтому двое вместе более склонны делиться своими мыслями друг с другом, иногда вообще ничего не говоря.

Поскольку Водолей ценит свободу и независимость, ложь в их отношениях практически отсутствует. Однако проблемы могут возникнуть между двумя сильными и интеллектуальными людьми.

Чтобы этого не произошло, оба Водолея могут установить личные границы.

Водолей и Водолей: общие ценности и интересы

Водолеи решительны и амбициозны, а это значит, что они знают, чего хотят. Это важно для любых отношений, особенно если они романтические. И поэтому два Водолея используют сильные стороны друг друга и подталкивают друг друга к успеху.

Этот знак зодиака ценит свободу, принятие и независимость, и отношения с этими качествами должны быть успешными. Потребность в самостоятельности означает, что время, проведенное в одиночестве в отношениях, никогда не вызовет разлада; это просто часть их личности.

Возможные проблемы для Водолея и Водолея в паре

Как уже упоминалось, Водолей склонен хранить молчание о своих чувствах, что может вызвать недопонимание в отношениях. Несогласие или даже спор могут привести к тупику, когда оба партнера, кажется, злятся.

Если оба партнера могут согласиться воздерживаться от использования тактики сдерживания или холодного вмешательства, они смогут поддерживать тесное общение и оставаться на одной волне.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гороскопастрологиязнаки зодиакасовместимостьводолеи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знаете такие пары?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Совместимость Водолея с Водолеем: как развивается их общение, партнёрство, любовь и интересы этого знака
11:00:09 12/8/2021
Совместимость Водолея с Водолеем: как развивается их общение, партнёрство, любовь и интересы этого знака
Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла
10:45:14 12/8/2021
Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла
Эксперты обвинили производителей вакцин от коронавируса в жажде наживы: они не делятся своими технологиями с бедными странами
10:30:30 12/8/2021
Эксперты обвинили производителей вакцин от коронавируса в жажде наживы: они не делятся своими технологиями с бедными странами
Исследование: можно ли сублимировать потенциальную вакцину против коронавируса
10:00:28 12/8/2021
Исследование: можно ли сублимировать потенциальную вакцину против коронавируса
Как можно защитить себя от нового варианта Омикрона?
9:30:12 12/8/2021
Как можно защитить себя от нового варианта Омикрона?
Как вырезать снежинку на Новый 2022 год: какие формы снежинок на вашем окне направят к вам потоки удачи и везения
9:15:11 12/8/2021
Как вырезать снежинку на Новый 2022 год: какие формы снежинок на вашем окне направят к вам потоки удачи и везения
Ученые подтвердили: третья доза вакцины еще больше снижает вероятность заражения коронавирусом
9:00:59 12/8/2021
Ученые подтвердили: третья доза вакцины еще больше снижает вероятность заражения коронавирусом
Витамин D: как его нехватка зимой влияет на ваше сердце
8:30:23 12/8/2021
Витамин D: как его нехватка зимой влияет на ваше сердце
Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне
8:15:23 12/8/2021
Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне
Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя
8:00:22 12/8/2021
Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя