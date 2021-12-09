Эксперты обвинили производителей вакцин от коронавируса в жажде наживы: они не делятся своими технологиями с бедными странами

Moderna отказалась поделиться формулой своей вакцины от COVID-19 и заявляет, что наращивать собственное производство быстрее, чем делиться своей технологией. Некоторые эксперты говорят, что это отчасти привело к появлению таких вариантов, как вариант Омикрон, который недавно был обнаружен исследователями в Южной Африке. Они сообщили, что, поскольку более бедные страны не смогли получить дозы вакцины, это позволяет коронавирусу более легко мутировать и распространяться. Другие не согласны и говорят, что совместное использование формул вакцины неэффективно, если также не построены фабрики, позволяющие распределять дозы.
Эксперты говорят, что производители вакцин против COVID-19, которые не делятся своими технологиями, сыграли определенную роль в появлении таких вариантов, как вариант Omicron, пишет dailymail.co.uk.
Этот вариант, обнаруженный исследователями в Южной Африке на прошлой неделе, имеет 50 мутаций, в том числе более 30 в белке-шипе, который вирус использует для проникновения и заражения клеток.
Вариант Omicron показывает, как отсутствие вакцины для стран с низким и средним уровнем дохода позволяет коронавирусу более легко мутировать и распространяться.
Только 10 процентов людей в Африке получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid по сравнению с 54 процентами в Европе и 62 процентами в Северной Америке.
Однако такие компании, как Moderna, отказываются делиться своей технологией вакцины с миром, чтобы более бедные страны могли получить вакцины.
Это привело к широко распространенной критике, что Moderna ценит богатые контракты с западными странами и защиту своей интеллектуальной собственности (ИС), а не делает уколы доступными в развивающихся странах.
Другие эксперты говорят, что это не так просто, как поделиться формулой, и что компании и страны должны сосредоточиться на строительстве заводов и другой инфраструктуры, чтобы дозы вакцины могли широко распространяться.
Ранее в этом году Moderna заявила, что не будет делиться формулой своей вакцины от COVID-19 с другими компаниями по всему миру.
Компания из Кембриджа, штат Массачусетс, сослалась на соображения интеллектуальной собственности и заявила, что будет быстрее увеличить собственное производство, чем поделиться своей технологией с внешними производителями.
Многие эксперты раскритиковали это решение, заявив, что, не помогая более бедным странам, Moderna усложняет миру достижение конца пандемии.
Доктор Али Мокдад, эпидемиолог из Института показателей здоровья и оценки Вашингтонского университета, сказал DailyMail.com, что нежелание Moderna делиться своей технологией является одной из причин появления таких вариантов, как Omicron.
«Мы будем помнить, что сделала Moderna», - сказал он.
«Они причиняют боль мне как гражданину, не рассказывая об этом странам, чтобы мы могли быстрее положить конец этой пандемии. И они не активизировались.
«Я больше никогда ничего не куплю в Moderna. Я пойду под запись и скажу это ».
Мокдад упомянул вакцину COVID-19, разработанную доктором Питером Хотезом, деканом Национальной школы тропической медицины в Бэйлор-колледже в Техасе, и его командой в Хьюстоне.
Хотя вакцина еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, она не имеет патента и может производиться многими производителями вакцин по всему миру по невысокой цене.
«Хотез сделал свою вакцину доступной для всех. Сказал миру: «Вот как вы это делаете», - сказал Мокдад.
Доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, говорит, что в поставке вакцин остальному миру есть как гуманитарные, так и личные интересы.
«В данном случае личный интерес состоит в том, что когда у нас пандемия мутирующего вируса, этот вирус может мутировать и создавать сложные варианты», - сказал он DailyMail.com.
«Это может быть где угодно почти мгновенно. Если его сейчас нет в вашем районе, скоро будет.
«Чтобы защитить себя, мы заинтересованы в том, что там происходит, потому что это может повлиять на нас мгновенно».
Из-за отсутствия совместного использования формул вакцины это заставило некоторые страны принять отчаянные меры.
Например, стартап в Южной Африке пытается перепроектировать вакцину Moderna, чтобы ее можно было производить независимо.
Я считаю, что реверс-инжиниринг - возможное решение, но было бы печально, если бы нам пришлось прибегнуть к нему без добровольного лицензирования », - сказал доктор Питер Чин-Хонг, специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. , - рассказала DailyMail.com.
«Когда у вас чрезвычайная ситуация, финансирование не должно быть главной проблемой».
Доктор Артур Каплан, профессор биоэтики факультета здоровья населения Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, не согласен с тем, что компании, производящие вакцины, виноваты в этом, и говорит, что страны побуждают создавать инфраструктуру, необходимую для распространения вакцины.
«У нас была попытка избавиться от полиомиелита, и, возможно, это было проще, потому что это оральная вакцина, но мы добились большого успеха», - сказал он DailyMail.com.
«Но потребовалось 30 лет, чтобы стать тем, кем мы являемся. Тебе нужно было обучать людей, нужно было сделать людей вакциной.
«Но мир получил импульс к созданию структуры для распространения <вакцины COVID-19>. Совместное использование интеллектуальной собственности бесполезно, пока у нас не появятся фабрики ».
Доктор Стюарт Рэй, профессор медицины Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, придерживается аналогичной точки зрения и считает, что простое распространение формул вакцин Moderna и Pfizer всему миру не будет ключом к достижению справедливости в отношении вакцин.
«Заявка в <Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов>, сделанная Moderna для разрешения на использование в экстренных случаях, включает четыре компонента, которые они использовали для создания вакцины, - сказал он DailyMail.com.
'Что помогает. Но для этого нужно специализированное оборудование ».
Однако недавний анализ вызвал возмущение и после недавнего анализа, который показал, что Pfizer, BioNTech и Moderna приносят миллионы долларов прибыли каждый час.
People's Vaccine Alliance, международная некоммерческая организация, работающая над устранением глобального неравенства в вакцинах, проанализировала отчеты о доходах трех фирм и обнаружила, что в этом году их совокупная прибыль составит 34 миллиарда долларов.
В разбивке получается 93,5 миллиона долларов в день, 65 000 долларов в минуту и более 1000 долларов прибыли в секунду.
«Мое личное мнение таково, что это никогда не должно быть эквивалентом наркотика-блокбастера», - сказал Шаффнер.
«Отчасти их вознаграждение за инвестиции в производителя вакцин - это чувство гордости и удовлетворения от того, что они делают что-то для человечества».
Он добавил, что для компаний разумно обеспечить рентабельность инвестиций, но прибыль не должна быть единственной проблемой.
«Поскольку меня в первую очередь интересует общественное здравоохранение, я не думаю, что изобретение новой блестящей вакцины должно привести к неожиданному увеличению доходов инвесторов», - сказал Шаффнер.
«Разумный возврат инвестиций? Конечно, и мы можем обсудить, что такое «разумное». Но неожиданная удача? Это неприлично и ненужно».