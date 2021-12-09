Исследование: можно ли сублимировать потенциальную вакцину против коронавируса

Сублимированные продукты: еда для космонавтов. Аварийный паек. И, возможно, какие-нибудь вакцины от COVID-19 в будущем.
Сублимационная сушка - это метод удаления воды из продукта. Сначала вы замораживаете предмет, который пытаетесь обезвожить, в результате чего вся вода в нем превращается в лед. Затем вы удаляете лед с помощью процесса, называемого сублимацией, при котором лед превращается непосредственно в пар под низким давлением, пишет medicalxpress.com.
В новом исследовании ученые сообщают, что они успешно лиофилизировали жидкую формулу вакцины на основе липосом, которую можно было бы разработать для потенциального использования в вакцинах против COVID-19.
До вакцины, использующей лиофилизированные липосомы, еще далеко. Но если разработка будет успешной, обезвоженные дозы можно будет транспортировать и хранить при комнатной температуре. , что устраняет логистические проблемы, связанные с некоторыми из самых популярных существующих вакцин против этой болезни.
Результаты будут опубликованы в Science Advances. 1 декабря с участием исследователей биомедицинской инженерии Университета Буффало Джонатана Ловелла и Мустафы Мабрука в качестве старших и первых авторов, соответственно.
«В то время, когда мы начали этот проект, первые вакцины от COVID-19 только начинали разворачиваться, и было много новостей о том, как они нуждаются в сверххолодном хранении и насколько это огромная логистическая проблема. и в странах со средним уровнем дохода , возможно, не всегда возможно иметь такой тип инфраструктуры охлаждения. Поэтому мы начали думать, можем ли мы сделать термостабильную вакцину против COVID-19, используя платформу для вакцины на основе липосом, над которой мы работали ранее », - говорит Ловелл, доктор философии, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Школе инженерии и прикладных наук Университета штата Нью-Йорк и Школе медицины и биомедицинских наук Джейкобса.
Новое исследование фокусируется на жидкой инъекции, которая состоит из ингредиентов, включая воду; специализированные липосомы, несущие синтетически произведенную версию шипового белка вируса COVID-19; и небольшое количество сахара, которое помогает защитить формулу во время сублимационной сушки.
Сублимированный продукт немного похож на сахарную вату мятно-зеленого цвета.
«После обезвоживания формула была стабильной при повышенных температурах, и мы показали, что она может выдерживать комнатные и даже более высокие температуры в течение как минимум недели», - говорит Мабрук, доктор биомедицинской инженерии UB. «После этого мы восстановили формулу, добавив воду. Когда мы протестировали ее на мышах, она вызвала эффективный ответ антител и обеспечила защиту от вируса COVID-19».
Среди соавторов также Вэй-Чиао Хуанг и Брендан Куинн из UB; Кевин Ким и Луис Мартинес-Собридо из Техасского института биомедицинских исследований в США; Эдурне Рухас из Исследовательского института больницы для больных детей в Канаде и Университета Страны Басков в Испании; Душьянт Джахагирдар и Хоакин Ортега из Университета Макгилла в Канаде; Мира Сурендран Наир, Рут Х. Ниссли, Виктория С. Кавенер, Нина Р. Бойл, Тай А. Сорнбергер и Суреш В. Кучипуди из Университета штата Пенсильвания в США; и Жан-Филипп Жюльен из Исследовательского института больницы для больных детей и Университета Торонто в Канаде.
Специализированные липосомы, изученные в исследовании Science Advances , исследуются на предмет их потенциального использования в вакцинах против множества заболеваний. Липосомы были первоначально разработаны в лаборатории Ловелла UB и были лицензированы университетом для POP Biotechnologies, начинающей компании, соучредителем которой является Ловелл. (Хуанг также является сотрудником POP Biotechnologies.)
Вакцина-кандидат от COVID-19, основанная на липосомной системе доставки вакцины POP Biotechnologies, проходит испытания на людях в Южной Корее. Эта вакцина-кандидат, названная EuCorVac-19, разрабатывается POP Biotechnologies и южнокорейской биотехнологической компанией EuBiologics. EuCorVac-19 содержит ингредиенты, немного отличающиеся от формулы вакцины, изученной в статье Science Advances.
«Мы не тестировали сублимационную сушку вакцины EuCorVac-19» , - говорит Ловелл. «Тем не менее, я думаю, что данные этого нового исследования предполагают, что теоретически формула EuCorVac-19 может поддаваться этому типу обработки, чтобы сделать ее очень термостабильной, что принесет пользу любому глобальному развертыванию».