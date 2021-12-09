Витамины и добавки: названы самые лучшие средства для укрепления здоровья зимой

Витамины и добавки могут помочь укрепить здоровье в зимние месяцы. Эксперт предложил расставить приоритеты.
Холли Зокколан также известна как «Центр здоровья». Тренер по целостному образу жизни и питанию рассказал Express.co.uk о зимнем питании и самых важных пищевых добавках, пишет express.co.uk.
Она сказала: «В зимние месяцы я рекомендую принимать витамин D, цинк и витамин C.»
Она впечатлила важность витамина D.
Тренер сказал: «Это естественное питательное вещество, получаемое из солнечного света.
«Итак, в зимние месяцы, когда мы получаем меньше солнечного света, лучше принимать его добавки, чтобы предотвратить дефицит».
Правительство рекомендует принимать добавку витамина D зимой для людей с более бледным цветом лица, а тем, у кого более темный цвет лица, рекомендуется принимать витамин D круглый год.
Витамин D содержится в очень небольшом количестве источников пищи, хотя они и есть.
Продукты, содержащие витамин D
- Жирная рыба.
- Мясные субпродукты.
- Сыр.
- Яичные желтки.
Цинк важен зимой, потому что он помогает сократить продолжительность простуды.
Витамин С также помогает предотвратить простуду. Это также помогает в восстановлении тканей тела.
Лампу SAD, излучающую яркий искусственный свет, можно использовать в зимние месяцы.
Стоит ли использовать лампу SAD?Холли порекомендовала на зиму лампу SAD.
Она сказала: «Лампы SAD могут помочь с повышением уровня серотонина, который поднимает ваше настроение и может дать вам ежедневный заряд позитива. Для тех, кто страдает САР, световая терапия может положительно повлиять на уровень энергии и настроение, особенно в зимние месяцы».
Другой эксперт в области здравоохранения подчеркнул важность витамина D зимой из-за его преимуществ для иммунной системы.
Известный как The Medicinal Chef, «разветвленный» недостаток солнечного витамина.
Дейл сказал: «Мы узнали, что есть краткосрочные и долгосрочные последствия».
Он продолжил: «Но самым важным и, безусловно, тем, о котором говорили последние пару лет, является тот факт, что витамин D регулирует многие аспекты иммунной функции.
По-настоящему интересно то, что он действительно может снизить тяжесть инфекций верхних дыхательных путей.
Каждая клетка нашей иммунной системы содержит рецептор витамина D. Он регулирует некоторые из этих ключевых повседневных функций.
«Мы также знаем, что люди с низким статусом витамина D, как правило, более восприимчивы к таким вещам, как простуда и повседневные вирусы, потому что это такой ключевой фактор в этом регулировании».