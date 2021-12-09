Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном

6:00:1712/8/2021,ЛИАМ ДОЙЛ [LIAM DOYL]
0

Их сопровождали головные боли, боли в теле и боли, а также признаки, «относящиеся к нормальной вирусной инфекции.

Агентство добавило, что предварительные данные показывают «существенное преимущество перед вариантом Delta». Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон

Обнадеживающие сообщения о варианте ОмикронКому обязательно нужна третья вакцина против коронавирусаЕщё 410 новости

С конца ноября официальные лица выявили 130 случаев варианта Omicron в Великобритании, еще 26 случаев были выявлены вчера. Анализ выявил средний возраст большинства пациентов и симптомы, которые они испытывают.
Ученые впервые обнаружили Omicron в Южной Африке после того, как Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) секвенировал инфекции из Ботсваны. С тех пор этот вариант распространился по Европе, и в нескольких западных странах выросли карманы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие национальные агентства следят за развитием ситуации, пишет express.co.uk.

Д-р Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, представила первую важную информацию о прогрессе.

Она сообщила агентству Reuters, что 18 ноября она приняла семь пациентов с этим вариантом.

По ее опыту, по ее словам, большинство заболевших в возрасте 40 лет и моложе. Но их симптомы не вызвали особого беспокойства, как отметил доктор Кутзи, до сих пор большинство из них были легкими. Она сказала, что «наиболее распространенной клинической жалобой» была «усталость в течение одного или двух дней».

Их сопровождали головные боли, боли в теле и боли, а также признаки, «относящиеся к нормальной вирусной инфекции».

Хотя сейчас это мало беспокоит взрослых, NICD отмечает рост госпитализаций среди младенцев в возрасте до двух лет.

В больнице в Цване, в южноафриканской провинции Гаутенг, в период с 14 по 28 ноября было зарегистрировано 52 случая госпитализации младенцев. Это сделало их самой представленной возрастной группой из 452 человек, допущенных за этот период.

Однако до сих пор у врачей не было возможности определить, были ли их инфекции преимущественно омикроном или нет.

Существует дополнительная неопределенность в отношении того, был ли у них Covid, поскольку в Тшване также растет число случаев гриппа.

Тем не менее, количество людей с тяжелым заболеванием все еще было ниже, чем в возрасте старше 60 лет.
Поскольку исследования нового варианта продолжаются, ученые предупреждают, что он может стать доминирующим штаммом.

Д-р Рошель Валенски, директор Центров по контролю за заболеваниями (CDC), национального агентства общественного здравоохранения США, сказала CNN, что есть шанс, что это может помочь Delta.

Она сказала, что ранние данные показывают, что это «вполне может быть более заразным вариантом, чем Дельта».

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) согласился с недавним заявлением доктора Валенски.
Представители заявили, что Omicron может «вызвать более половины всех случаев заражения SARS-CoV-2 в ЕС и Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев».

Агентство добавило, что предварительные данные показывают «существенное преимущество перед вариантом Delta».

Все эксперты предупреждают, что Omicron необходимо провести дополнительное расследование, прежде чем они смогут сделать конкретные выводы.

На данный момент в ЕС зарегистрировано 352 случая, а в США еще 20 дали положительный результат.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гриппкоронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пока ничего не ясно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
6:00:17 12/8/2021
Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон
5:30:17 12/8/2021
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон
Восточный гороскоп на 2022 год. Что ждет каждого животного в год Водяного Тигра?
4:45:33 12/8/2021
Восточный гороскоп на 2022 год. Что ждет каждого животного в год Водяного Тигра?
Лучшие и худшие даты по лунному календарю для квашения капусты в 2021-2022 гг: декабрь, январь, февраль
4:00:14 12/8/2021
Лучшие и худшие даты по лунному календарю для квашения капусты в 2021-2022 гг: декабрь, январь, февраль
Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии
3:51:25 12/8/2021
Стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийстве. Он рассказал, что его уволили из Службы внешней разведки без пенсии
Как отличить антиваксера от психически больного человека, рассказал врач. Людей сводят с ума новостями о пандемии
3:27:55 12/8/2021
Как отличить антиваксера от психически больного человека, рассказал врач. Людей сводят с ума новостями о пандемии
Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки
3:15:26 12/8/2021
Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки
"Воссоздание Советского Союза невозможно": Ответили в Кремле на подозрения США о возрождении СССР
3:00:43 12/8/2021
"Воссоздание Советского Союза невозможно": Ответили в Кремле на подозрения США о возрождении СССР
Генеральная уборка перед Новым годом-2022: как навести порядок и привлечь в дом деньги и удачу. Обряды и ритуалы
3:00:14 12/8/2021
Генеральная уборка перед Новым годом-2022: как навести порядок и привлечь в дом деньги и удачу. Обряды и ритуалы
В Петербурге похоронили актрису Нину Ургант, звезду "Белорусского вокзала"
2:48:41 12/8/2021
В Петербурге похоронили актрису Нину Ургант, звезду "Белорусского вокзала"