Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном

С конца ноября официальные лица выявили 130 случаев варианта Omicron в Великобритании, еще 26 случаев были выявлены вчера. Анализ выявил средний возраст большинства пациентов и симптомы, которые они испытывают.
Ученые впервые обнаружили Omicron в Южной Африке после того, как Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) секвенировал инфекции из Ботсваны. С тех пор этот вариант распространился по Европе, и в нескольких западных странах выросли карманы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие национальные агентства следят за развитием ситуации, пишет express.co.uk.
Д-р Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, представила первую важную информацию о прогрессе.
Она сообщила агентству Reuters, что 18 ноября она приняла семь пациентов с этим вариантом.
По ее опыту, по ее словам, большинство заболевших в возрасте 40 лет и моложе. Но их симптомы не вызвали особого беспокойства, как отметил доктор Кутзи, до сих пор большинство из них были легкими. Она сказала, что «наиболее распространенной клинической жалобой» была «усталость в течение одного или двух дней».
Их сопровождали головные боли, боли в теле и боли, а также признаки, «относящиеся к нормальной вирусной инфекции».
Хотя сейчас это мало беспокоит взрослых, NICD отмечает рост госпитализаций среди младенцев в возрасте до двух лет.
В больнице в Цване, в южноафриканской провинции Гаутенг, в период с 14 по 28 ноября было зарегистрировано 52 случая госпитализации младенцев. Это сделало их самой представленной возрастной группой из 452 человек, допущенных за этот период.
Однако до сих пор у врачей не было возможности определить, были ли их инфекции преимущественно омикроном или нет.
Существует дополнительная неопределенность в отношении того, был ли у них Covid, поскольку в Тшване также растет число случаев гриппа.
Тем не менее, количество людей с тяжелым заболеванием все еще было ниже, чем в возрасте старше 60 лет.
Поскольку исследования нового варианта продолжаются, ученые предупреждают, что он может стать доминирующим штаммом.
Д-р Рошель Валенски, директор Центров по контролю за заболеваниями (CDC), национального агентства общественного здравоохранения США, сказала CNN, что есть шанс, что это может помочь Delta.
Она сказала, что ранние данные показывают, что это «вполне может быть более заразным вариантом, чем Дельта».
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) согласился с недавним заявлением доктора Валенски.
Представители заявили, что Omicron может «вызвать более половины всех случаев заражения SARS-CoV-2 в ЕС и Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев».
Агентство добавило, что предварительные данные показывают «существенное преимущество перед вариантом Delta».
Все эксперты предупреждают, что Omicron необходимо провести дополнительное расследование, прежде чем они смогут сделать конкретные выводы.
На данный момент в ЕС зарегистрировано 352 случая, а в США еще 20 дали положительный результат.