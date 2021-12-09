Надувайте шарики и пойте: директор спа-салона делится главными советами по снижению тревоги

Пенни Уэстон работает в Moddershall Oaks Country Spa Retreat в Стаффордшире. Директор спа-салона из Великобритании поделилась своими главными советами о том, как уменьшить беспокойство. Среди ее советов - разбивать тарелки, чтобы высвободить сдерживаемые эмоции. Директор спа-салона поделилась своими уникальными главными советами, которые помогут уменьшить чувство тревоги, пишет dailymail.co.uk.
Являются ли это возвращение в офис или общение в больших группах, то Covid-19 пандемия и блокировки сказываются на психическом здоровье нации.
Эксклюзивно для FEMAIL Пенни Уэстон из Великобритании, которая работает в Moddershall Oaks Country Spa Retreat & MADE Wellness Centre в Стаффордшире, поделилась своими советами по уменьшению беспокойства и негативных мыслей.
Вот совет номер один эксперта: от надувания воздушного шара до разбивания тарелок
1. Надуйте воздушный шар
По словам директора спа-салона, изменение нашего дыхания часто может быть первым физическим признаком того, что наш организм испытывает беспокойство.
Чтобы вернуть дыхание к более спокойному и глубокому равновесию, попробуйте надуть воздушный шар », - советует Пенни. «Делая это, вы будете вынуждены дышать так, как задумано, активировав диафрагму и дыша медленно и глубоко».
Она добавляет: «Фактически, простой выдох стимулирует нашу парасимпатическую нервную систему, которая связана с расслаблением и отдыхом».
Эксперт продолжает говорить, что для многих воздушные шары ассоциируются со счастливым временем, будь то беззаботные детские воспоминания или недавние праздники с семьей и друзьями, что, по ее словам, «позволяет сосредоточить внимание во время дыхательного упражнения».
2. Сломайте что-нибудь
Пенни предлагает немного более нетрадиционный, но удовлетворительный совет - избавиться от сдерживаемой тревоги или сдерживаемых чувств, сломав что-нибудь.
«Мы все в какой-то момент испытывали сильный стресс и тревогу, будь то работа, семья, отношения или просто взрослая жизнь», - объясняет она. «Рост числа комнат гнева за последние несколько лет неудивителен, и возможность устроить умышленную истерику - это освобождение!»
Далее она советует выпустить пар и разбить тарелку в безопасной обстановке, добавив: «Вы почувствуете себя намного лучше».
Директор спа-салона продолжает: «Деструктивная терапия, как ее обычно называют, дает вам сценарий, позволяющий по-настоящему расслабиться, не справляясь с последствиями, которые обычно могут возникнуть при деструктивном поведении. Нет проблем или прояснения - вы можете просто использовать время, чтобы высвободить все свои негативные чувства.
3. Активизируйте свои ноздри
Директор спа-салона считает, что запах - одно из самых сильных наших чувств, которое, как было доказано, влияет на наши эмоции и действия.
«Уменьшите стресс, включив эфирные масла в свой распорядок дня», - советует она. «Мы добавляем эфирные масла с сильным, но успокаивающим запахом, например, лаванды или бергамота, в лечебное меню Moddershall Oaks, и это легко можно сделать и дома».
«Вы можете сделать свой собственный ароматный спритц, смешав 10-15 капель эфирного масла и 30 мл воды в пульверизаторе. Затем его можно использовать в качестве естественного спрея для комнаты, спрея для подушек или постельного белья, среди прочего, для успокаивающей домашней обстановки ».
Далее она говорит, что эти успокаивающие запахи могут усилить действие химического вещества мозга ГАМК на нервные клетки, чтобы «вызвать чувство благополучия и снять стресс».
4. Вперед, бананы!
Пенни отмечает, что бананы полны калия, который, по ее словам, является «чудесным питательным веществом для нашего здоровья».
Высоко оценивая пользу плода, она продолжает: «Калий не только отправляет больше кислорода в мозг, но и помогает регулировать кровяное давление и снижает уровень стресса».
«Калий также помогает мышцам расслабиться и предотвращает их спазмы, что идеально подходит, когда вы чувствуете себя напряженным и напряженным».
Говоря о MADE Café в спа-салоне, где она работает, Пенни продолжает: «Банан - важный ингредиент в нашем меню, особенно в нашем смузи Recharge, который содержит манго, ананас, банан, кокосовый йогурт и кокосовое молоко».
5. Включите музыку
Вы когда-нибудь испытывали чувство покалывания в губах, когда напеваете?
«Есть причина, по которой жужжание играет важную роль во время медитативных практик», - говорит Пенни. «Исследования показали, что жужжание - это гораздо больше, чем успокаивающий звук, но оно также влияет на нас на физическом уровне».
По словам директора спа-салона, одно только жужжание может расслабить напряженные мышцы и согреть голосовые связки, улучшив приток воздуха к вашим легким.
«Поскольку наши голосовые связки прикреплены к блуждающему нерву, когда мы гудим, мы активируем его, что помогает уменьшить реакцию на стресс», - продолжает она. «Затем этот нерв, по сути, сообщает нашему мозгу, что мы в порядке, и стимулирует парасимпатическую нервную систему, чтобы мы расслабились».
«Жужжание также помогает контролировать уровень вдохов и выдохов, особенно помогает восстановить ровное дыхание».
«Помните, ваш выбор мелодии тоже важен, поэтому убедитесь, что она веселая и ассоциируется со счастливыми воспоминаниями».
6. Играйте с домашними животными
Хотя хорошо известно, что собака - лучший друг человека, Пенни отмечает, что общение с любым домашним животным может сильно повлиять на наши эмоции.
«Домашние животные, особенно такие как собаки и кошки, могут помочь уменьшить стресс, беспокойство, депрессию, а также облегчить одиночество», - говорит она. «Предлагая успокаивающее присутствие, домашние животные могут помочь отвлечься от негативных мыслей и побудить к более игривым прикосновениям и общению».
«Это может заставить ваше тело вырабатывать больше гормонов счастья, таких как серотонин и дофамин, которые могут помочь уменьшить беспокойство».
Она добавляет: «Домашние животные также могут дать чувство безопасности и позволить владельцам чувствовать себя нужными и нужными, что особенно ценно для пожилых людей, которые могут жить одни».
7. Решите головоломку
Директор спа-салона считает, что часто нет ничего лучше, чем устроить вечер и насладиться головоломной игрой в судоку.
«Головоломки также могут быть отличным вариантом, если вы регулярно испытываете беспокойство, поскольку решение проблем, как известно, снижает тревожные чувства», - отмечает она. «Наведение порядка, от кроссворда до головоломки, - это постоянное напоминание о том, что вы не вышли из-под контроля».
«Когда головоломка решена, это также становится наградой, которая помогает бороться с негативными чувствами, такими как настроение или беспокойство».
Пенни добавляет: «Маленькие достижения могут быть огромными, когда вы страдаете от беспокойства, поэтому головоломка - отличное упражнение в данный момент».
8. Улыбка
Вопросы Пенни: «Знаете ли вы, что улыбка может заставить ваш мозг поверить в то, что вы счастливы?»
Расширяя свою теорию «притворяться, пока не получится», она продолжает: «В результате наш мозг производит чувство настоящего счастья. Это потому, что, когда мы улыбаемся, наш мозг выделяет крошечные молекулы, называемые нейропептидами, которые помогают бороться со стрессом.
Даже в особенно плохой день заставить себя улыбнуться хотя бы на короткое время может помочь снизить стресс и снизить частоту сердечных сокращений.
«Улыбаясь, мы обычно думаем о счастливых воспоминаниях и забываем о любых мыслях, вызывающих тревожные чувства».