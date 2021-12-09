12 декабря 2021 года комета Леонарда максимально приблизится к Земле: где можно наблюдать и точное время

Конец 2021 года радует жителей Земли красивыми и крайне редкими астрономическими событиями. 12 декабря 2021 года в 34 миллионах километров от Земли со скоростью примерно 70 километров в секунду пролетит комета Леонард, или C/2021 A1 (Leonard). Она была открыта совсем недавно, 3 января 2021 года астрономом из США Грегори Леонардом, в честь которого небесному телу дали текущее название. В последний раз комета Леонард пролетала рядом с Землей порядка 70 тысяч лет назад. С 1 по 13 декабря она будет очень быстро перемещаться в зоне видимости созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец.
Комета Леонард отличается своей яркостью и хвостом чудесной красоты: его цвет будет изменяться и переливаться от синего к бирюзовому по мере приближения небесного тела к Солнцу.
Несмотря на дальность от Земли, комету можно будет наблюдать в небе через телескоп уже с 8 декабря 2021 года, а невооруженным глазом — 12 декабря 2021 года. Ее видимость будет повышаться с наступлением сумерек, в течение максимум двух часов и с наступлением утра в промежутке между 5 и 6 часами, ровно до восхода Солнца. Отметим, что Солнца комета Леонард достигнет только 3 января 2022 года. Жители южной части Земли смогут увидеть комету во всей своей красе 25 декабря. В этот день католики по всему миру празднуют Рождество, в честь чего данную комету назвали «Рождественской».