Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя

Слово на кончике языка или забытый день рождения - у всех случаются пробелы в памяти.
Но по мере того, как вы переходите к старости, вы не можете не задаться вопросом, являются ли эти всплески нормальным явлением или признаком слабоумия.
Деменция - это разрушительное заболевание, которого боится большинство людей, и большой процент пожилых людей заболеет, пишет nypost.com.
По оценкам, почти миллион человек в Великобритании страдает деменцией, из которых около половины еще не имеют диагноза.
Исследование Alzheimer's Research UK утверждает, что это распространенное заблуждение, что деменция - это состояние пожилого возраста, поскольку более 42000 человек в возрасте до 65 лет страдают деменцией в Великобритании.
Существует много типов деменции, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера, на которую приходится около 75 процентов случаев.
Но на первый взгляд бывает трудно отличить старение мозга от деменции, особенно когда болезнь находится на ранних стадиях.
Кэти Пакеринг, руководитель группы информационных служб Великобритании по исследованию болезни Альцгеймера, сказала, что ключевое отличие состоит в том, что у людей с деменцией их симптомы влияют на их повседневное функционирование.
Вот лишь некоторые из способов, которыми деменция может повлиять на повседневную жизнь человека даже за годы до постановки диагноза:
- Трудности с концентрацией внимания.
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.
- Изо всех сил пытается следить за беседой или подобрать правильное слово.
- Запутаться во времени и месте.
- Изменение настроения.
Деменция - это не просто забывчивость. Это может повлиять на то, как кто-то ведет себя или как он говорит.
Итак, как вы можете определить, нормальный ли всплеск памяти или предупреждающий знак, чтобы кого-то увидеть?
Пройти тестНа примере утерянных ключей от машины Кэти объяснила разницу между человеком с нормальным старением мозга и человеком с деменцией.
Она сказала The Sun: «Обычно мы, люди, кладем ключи от машины куда-нибудь в необычное место, и нам требуется больше времени, чтобы их найти.
«По мере того, как вы становитесь старше, вам требуется больше времени, чтобы вспомнить, или вам действительно нужно думать; Что я делал? Где был я? Что меня отвлекло? Это из-за того, что я должен был выпустить собаку? А затем вы находите ключи у задней двери.
«Этот процесс получения информации у людей с возрастом просто немного медленнее.
«При слабоумие кто-то не может вспомнить эту информацию и то, что он сделал, когда вошел в дом.
«Также может произойти то, что они могут положить его туда, где ему на самом деле не место. Например, вместо того, чтобы положить молоко обратно в холодильник, они ставят чайник в холодильник ».
Национальный институт старения США приводит несколько примеров того, что считается нормальной забывчивостью в старости и деменции.
Внимательно прочтите каждый из них и подумайте, к какому типу вы можете относиться. Это может помочь сделать это с кем-то, с кем вы живете:
Старение или болезнь Альцгеймера?
Нормальное старение
- Время от времени принимать плохие решения.
- Отсутствует ежемесячный платеж.
- Забыть, какой сегодня день, и вспомнить его позже.
- Иногда забываешь, какое слово использовать.
- Время от времени теряйте вещи.
Болезнь Альцгеймера
- Постоянное принятие неверных суждений и решений.
- Проблемы с оплатой ежемесячных счетов.
- Потеря памяти о дате или времени года.
- Проблемы с разговором.
- Размещение предметов в необычных местах.
Это лишь несколько примеров - деменция может проявляться по-разному.
Иногда пострадавший не осознает ухудшения своих когнитивных способностей, и признаки замечает близкий человек.
Кэти сказала: «Это ключевая особенность некоторых типов деменции - когда вы начинаете делать ошибки чаще, но не осознаёте, что это происходит. Людям, которые живут независимо и не знают, что они делают ошибки по дому, становится довольно сложно».
Чем деменция отличается от старения?Национальная служба здравоохранения заявляет, что деменция «не является естественной частью старения».
Кэти объяснила: С возрастом наш мозг становится немного меньше, и это нормально. У нас замедляются процессы мышления и памяти.
Но при болезни Альцгеймера <наиболее распространенной форме деменции> наблюдается значительное сокращение.
Со временем клетки мозга повреждаются из-за накопления токсичных белков, называемых амилоидом и тау.
Они начинают мешать клеткам мозга общаться друг с другом, и это вызывает симптомы, которые мы связываем с болезнью Альцгеймера - повторяемость, потеря памяти, иногда дезориентация и проблемы с общением.
«Нарушение связи между клетками мозга приводит к тому, что они в конечном итоге отмирают, и объем мозга, который представляет собой массу клеток, начинает сокращаться».
Когда обратиться к врачуВам может быть страшно думать, что ваши повседневные ошибки могут быть ранними стадиями деменции.
Признаки того, что пора поговорить с врачом, включают:
- Задавать одни и те же вопросы снова и снова
- Заблудиться в местах, которые хорошо знает человек
- Проблемы с соблюдением рецептов или указаний
- Все больше запутываются во времени, людях и местах
- Не заботиться о себе - плохо питаться, не купаться или вести себя небезопасно
Кэти сказала, что первое, что нужно сделать, это связаться с вашим терапевтом, если вы подозреваете, что что-то не так.
Она сказала: «Они проведут несколько различных тестов, которые могут исключить другие причины.
«Эти легкие симптомы могут быть вызваны множеством различных проблем, например, заболеваниями щитовидной железы, дефицитом витаминов и сопутствующей инфекцией, взаимодействием с лекарствами и менопаузой.
«Поэтому, обратившись к терапевту, они могут провести несколько анализов крови и быстрые тесты памяти, чтобы определить симптомы. А затем, если они сочтут это подходящим, они могут направить в клинику памяти для проведения дополнительных анализов ».