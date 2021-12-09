Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя

8:00:2212/8/2021,Ванесса Чалмерс
0

На примере утерянных ключей от машины Кэти объяснила разницу между человеком с нормальным старением мозга и человеком с деменцией.

Вам может быть страшно думать, что ваши повседневные ошибки могут быть ранними стадиями деменции. Фото: Pexels

Слово на кончике языка или забытый день рождения - у всех случаются пробелы в памяти.

Но по мере того, как вы переходите к старости, вы не можете не задаться вопросом, являются ли эти всплески нормальным явлением или признаком слабоумия.

Деменция - это разрушительное заболевание, которого боится большинство людей, и большой процент пожилых людей заболеет, пишет nypost.com.

По оценкам, почти миллион человек в Великобритании страдает деменцией, из которых около половины еще не имеют диагноза.

Исследование Alzheimer's Research UK утверждает, что это распространенное заблуждение, что деменция - это состояние пожилого возраста, поскольку более 42000 человек в возрасте до 65 лет страдают деменцией в Великобритании.

Существует много типов деменции, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера, на которую приходится около 75 процентов случаев.

Но на первый взгляд бывает трудно отличить старение мозга от деменции, особенно когда болезнь находится на ранних стадиях.

Кэти Пакеринг, руководитель группы информационных служб Великобритании по исследованию болезни Альцгеймера, сказала, что ключевое отличие состоит в том, что у людей с деменцией их симптомы влияют на их повседневное функционирование.

Вот лишь некоторые из способов, которыми деменция может повлиять на повседневную жизнь человека даже за годы до постановки диагноза:


  • Трудности с концентрацией внимания.
  • Трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, запутаться в правильной сдаче при совершении покупок.
  • Изо всех сил пытается следить за беседой или подобрать правильное слово.
  • Запутаться во времени и месте.
  • Изменение настроения.

Деменция - это не просто забывчивость. Это может повлиять на то, как кто-то ведет себя или как он говорит.

Итак, как вы можете определить, нормальный ли всплеск памяти или предупреждающий знак, чтобы кого-то увидеть?

Пройти тест

На примере утерянных ключей от машины Кэти объяснила разницу между человеком с нормальным старением мозга и человеком с деменцией.

Она сказала The Sun: «Обычно мы, люди, кладем ключи от машины куда-нибудь в необычное место, и нам требуется больше времени, чтобы их найти.

«По мере того, как вы становитесь старше, вам требуется больше времени, чтобы вспомнить, или вам действительно нужно думать; Что я делал? Где был я? Что меня отвлекло? Это из-за того, что я должен был выпустить собаку? А затем вы находите ключи у задней двери.

«Этот процесс получения информации у людей с возрастом просто немного медленнее.

«При слабоумие кто-то не может вспомнить эту информацию и то, что он сделал, когда вошел в дом.

«Также может произойти то, что они могут положить его туда, где ему на самом деле не место. Например, вместо того, чтобы положить молоко обратно в холодильник, они ставят чайник в холодильник ».

Национальный институт старения США приводит несколько примеров того, что считается нормальной забывчивостью в старости и деменции.

Внимательно прочтите каждый из них и подумайте, к какому типу вы можете относиться. Это может помочь сделать это с кем-то, с кем вы живете:

Старение или болезнь Альцгеймера?

Нормальное старение


  • Время от времени принимать плохие решения.
  • Отсутствует ежемесячный платеж.
  • Забыть, какой сегодня день, и вспомнить его позже.
  • Иногда забываешь, какое слово использовать.
  • Время от времени теряйте вещи.

Болезнь Альцгеймера


  • Постоянное принятие неверных суждений и решений.
  • Проблемы с оплатой ежемесячных счетов.
  • Потеря памяти о дате или времени года.
  • Проблемы с разговором.
  • Размещение предметов в необычных местах.

Это лишь несколько примеров - деменция может проявляться по-разному.

Иногда пострадавший не осознает ухудшения своих когнитивных способностей, и признаки замечает близкий человек.

Кэти сказала: «Это ключевая особенность некоторых типов деменции - когда вы начинаете делать ошибки чаще, но не осознаёте, что это происходит. Людям, которые живут независимо и не знают, что они делают ошибки по дому, становится довольно сложно».

Чем деменция отличается от старения?

Национальная служба здравоохранения заявляет, что деменция «не является естественной частью старения».

Кэти объяснила: С возрастом наш мозг становится немного меньше, и это нормально. У нас замедляются процессы мышления и памяти.

Но при болезни Альцгеймера <наиболее распространенной форме деменции> наблюдается значительное сокращение.

Со временем клетки мозга повреждаются из-за накопления токсичных белков, называемых амилоидом и тау.

Они начинают мешать клеткам мозга общаться друг с другом, и это вызывает симптомы, которые мы связываем с болезнью Альцгеймера - повторяемость, потеря памяти, иногда дезориентация и проблемы с общением.

«Нарушение связи между клетками мозга приводит к тому, что они в конечном итоге отмирают, и объем мозга, который представляет собой массу клеток, начинает сокращаться».

Когда обратиться к врачу

Вам может быть страшно думать, что ваши повседневные ошибки могут быть ранними стадиями деменции.

Признаки того, что пора поговорить с врачом, включают:


  • Задавать одни и те же вопросы снова и снова
  • Заблудиться в местах, которые хорошо знает человек
  • Проблемы с соблюдением рецептов или указаний
  • Все больше запутываются во времени, людях и местах
  • Не заботиться о себе - плохо питаться, не купаться или вести себя небезопасно

Кэти сказала, что первое, что нужно сделать, это связаться с вашим терапевтом, если вы подозреваете, что что-то не так.

Она сказала: «Они проведут несколько различных тестов, которые могут исключить другие причины.

«Эти легкие симптомы могут быть вызваны множеством различных проблем, например, заболеваниями щитовидной железы, дефицитом витаминов и сопутствующей инфекцией, взаимодействием с лекарствами и менопаузой.

«Поэтому, обратившись к терапевту, они могут провести несколько анализов крови и быстрые тесты памяти, чтобы определить симптомы. А затем, если они сочтут это подходящим, они могут направить в клинику памяти для проведения дополнительных анализов ».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
старостьвозрастдеменция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь деменции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя
8:00:22 12/8/2021
Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя
Надувайте шарики и пойте: директор спа-салона делится главными советами по снижению тревоги
7:30:35 12/8/2021
Надувайте шарики и пойте: директор спа-салона делится главными советами по снижению тревоги
Доблестные слова и поздравления всем героям в День Героев Отечества 9 декабря
7:15:33 12/8/2021
Доблестные слова и поздравления всем героям в День Героев Отечества 9 декабря
Луна до Йоля: почему последнее Полнолуние 19 декабря 2021 года так называли в древности
7:15:12 12/8/2021
Луна до Йоля: почему последнее Полнолуние 19 декабря 2021 года так называли в древности
Витамины и добавки: названы самые лучшие средства для укрепления здоровья зимой
7:00:07 12/8/2021
Витамины и добавки: названы самые лучшие средства для укрепления здоровья зимой
Трансмиссивность и вирулентность Омикрона: что означают эти понятия?
6:30:25 12/8/2021
Трансмиссивность и вирулентность Омикрона: что означают эти понятия?
12 декабря 2021 года комета Леонарда максимально приблизится к Земле: где можно наблюдать и точное время
6:15:19 12/8/2021
12 декабря 2021 года комета Леонарда максимально приблизится к Земле: где можно наблюдать и точное время
Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
6:00:17 12/8/2021
Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон
5:30:17 12/8/2021
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон
Восточный гороскоп на 2022 год. Что ждет каждого животного в год Водяного Тигра?
4:45:33 12/8/2021
Восточный гороскоп на 2022 год. Что ждет каждого животного в год Водяного Тигра?