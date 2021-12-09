Луна до Йоля: почему последнее Полнолуние 19 декабря 2021 года так называли в древности

19 декабря 2021 года произойдет последнее в году полнолуние. Оно пройдет зоне созвездия знака Близнецы на шестнадцатые лунные сутки в 07:38 по Московскому времени и будет обладать огромной энергетикой.
С давних времен скандинавские народы последнее полнолуние в уходящем году называли «Луной до Йоля». Получено это название было неслучайно. Дело в том, что 21 декабря, в день зимнего Солнцестояния все скандинавские народы празднуют Йоль — языческий аналог Коляды и Святок, который является кульминацией и серединой зимы. Данный праздник длится 12 дней и 13 ночей и является самым могущественным среди всех праздников зимнего периода. Он начинается с нулевой ночи, которая приходится на период между 19 и 20 декабря.
По легендам скандинавов, день Йоля является временем, когда колесо года дает оборот и цикл жизни начинается сначала, ведь именно со дня зимнего Солнцестояния начинается увеличение светового дня, а ночное время уменьшается. В это время Духи ходят по земле, окутывая ее атмосферой тайны и волшебства, располагая колдунов, шаманов и магов к проведению различных обрядов и ритуалов. Самыми распространенными обрядами на время Йоля являются обряды по исполнению мечт и желаний.
В период до дня Йоля северные народы дарили друг другу теплые вещи. Это было важной традицией и сказкой, которую в основном рассказывали детям. Считалось, что ребенка, не получившего в дни до Йоля шерстяную теплую вещь, утащит за собой Йольский кот. В этот период дома украшали ветками, являющимися символами жизни и конца темных времен. Под деревья клали печенье, которым задабривали духов. Считалось, что все духи дома могли объединиться и превратиться во всем известного Деда Мороза.