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08.12
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Трансмиссивность и вирулентность Омикрона: что означают эти понятия?

6:30:2512/8/2021,Диди Стипан
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В настоящее время проводятся исследования для лучшего понимания трансмиссивности и вирулентности омикрона, и доктор Поланд говорит, что это займет несколько недель.

Надевайте маску, когда вы находитесь в помещении. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, случаи COVID-19, вызванные вариантом омикрона, были обнаружены в США. Эксперты Mayo Clinic активно следят за новым вариантом, чтобы лучше понять, как он себя ведет.

Доктор Грегори Поланд, глава группы исследований вакцин клиники Мэйо, входит в число исследователей во всем мире, которые следят за новым вариантом. Некоторые из самых больших вопросов об омикроне - это то, насколько легко он распространяется и насколько серьезны заболевания, пишет medicalxpress.com.

-Есть ряд аспектов или слов, которые мы используем для описания поведения вируса. Один из них - это инфекционность или передаваемость. Допустим, я был инфицирован. Какова возможность или риск того, что я могу передать это вам, неиммунизированному и неинфицированному? "Вирулентность означает вероятность заболевания, которое может быть вызвано этой инфекцией, - говорит д-р Поланд.

В настоящее время проводятся исследования для лучшего понимания трансмиссивности и вирулентности омикрона, и доктор Поланд говорит, что это займет несколько недель.

«Я объяснил это людям так: мы слышали пожарную тревогу и видим дым. Теперь нам нужно войти в здание - на это у нас уйдет две или три недели - открыть дверь и выяснить (если это) небольшой пожар, который будет сдерживаться бустерами, или это бушующий, который вот-вот выйдет из-под контроля, огонь? Это может быть что-то среднее между этими возможностями на данном этапе».

Между тем, доктор Поланд говорит, что у каждого уже есть «секрет», чтобы защитить себя.

-Я открою вам секрет защиты себя от омикрона. И это действительно довольно просто. Это совет, который мы постоянно давали здесь, в клинике Майо, и верен в любом медицинском центре. Надевайте маску, когда вы находитесь в помещении, делайте прививки и будьте здоровы. усилено, - говорит д-р Поланд.

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коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
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