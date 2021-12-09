Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне

8:15:2312/8/2021
0

Уход за ногтями — важная процедура, которую нельзя оставлять без внимания.

Уход и забота за руками крайне важны, особенно в зимнее время. Фото: Pexels.com
Уход и забота за руками крайне важны, особенно в зимнее время. Фото: Pexels.com

Ухаживать за своими руками и ногтями очень важно. В период зимнего времени наши руки требуют особого внимания. Ногти могут стать ломкими и сухими, из-за чего посещения мастера по маникюру откладывать не стоит. Однако, если вам надоело сидеть долгие часы за рабочим столом мастера и хочется немного облегчить себе жизнь, то лучшим решением будет стрижка ногтей. Однако проводить ее в случайный день не следует, чтобы не встретиться с неожиданными неприятностями. Обратитесь к лунному календарю, чтобы выбрать подходящий день.

Лунный календарь стрижки ногтей в декабре 2021 года.

Благоприятные дни для стрижки ногтей: 9 декабря.
Хорошие дня для стрижки ногтей: 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31 декабря.
Нейтральные дни для стрижки ногтей: 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 29, 30 декабря.
Плохие дни для стрижки ногтей: 20, 21 декабря.
Неблагоприятные дни для стрижки ногтей: 19 декабря.

Краткая информация о каждом дне.

9 декабря: Можно проводить с ногтями любые процедуры.
10 декабря: Не используйте новых средств по уходу и не препятствуйте слишком сильно росту своих ногтей, не повреждайте их.
11 декабря: Можно смело стричь ногти, но не проводить обрезной маникюр.
12 декабря: Можно стричь ногти, не проводя различных уходовых процедур, например, скрабирований кожи и ванночек для ногтей.
13 декабря: Маникюр делать не стоит, однако стрижка и подпилка ногтей разрешены.
14 декабря: Сделайте маски и ванночки для рук и ногтей. Хороший день для поиска нового мастера маникюра.
15 декабря: Можно стричь ногти, не удаляя кутикулу.
16 декабря: Сделайте маски и ванночки для рук и ногтей. Не удаляйте кутикулу.
17 декабря: Не стоит делать маникюр, однако разрешена стрижка ногтей.
18 декабря: Разрешен легкий уход за ногтями, слишком сильно укорачивать ногти не рекомендуется.
19 декабря: Маникюр и любые процедуры с ногтями противопоказаны.
20 декабря: Обрезной маникюр противопоказан, допустима только стрижка ногтей.
21 декабря: Стрижка ногтей противопоказана, сильное укорачивание не рекомендуется.
22 декабря: Можно наращивать и стричь ногти, отказаться от каких-либо топов и покрытий.
23 декабря: Допустим обрезной маникюр и укорачивание ногтей.
24 декабря: Проведите целебные процедуры для ногтей, удалите кутикулу. Длину оставьте прежней.
25 декабря: Не обстригайте ногти кардинально, проведите уходовые процедуры.
26 декабря: Не удаляйте кутикулу, проведите уходовые процедуры.
27 декабря: Разрешена стрижка ногтей, маникюр делать не рекомендуется.
28 декабря: Стрижка ногтей допустима, обрезной маникюр запрещен.
29 декабря: Разрешены любые виды маникюра, стрижка ногтей не кардинальная.
30 декабря: Не укорачивайте ногти, проведите уход за руками.
31 декабря: Попробуйте особый уход за ногтями, разрешены любые виды маникюра.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ногтилунный календарьуход за рукамисоветы на каждый деньлунный календарь стрижки ногтей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы посещаете мастера маникюра?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне
8:15:23 12/8/2021
Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне
Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя
8:00:22 12/8/2021
Ваша потеря памяти связана со старением или слабоумием? Этот тест может помочь проверить себя
Надувайте шарики и пойте: директор спа-салона делится главными советами по снижению тревоги
7:30:35 12/8/2021
Надувайте шарики и пойте: директор спа-салона делится главными советами по снижению тревоги
Доблестные слова и поздравления всем героям в День Героев Отечества 9 декабря
7:15:33 12/8/2021
Доблестные слова и поздравления всем героям в День Героев Отечества 9 декабря
Луна до Йоля: почему последнее Полнолуние 19 декабря 2021 года так называли в древности
7:15:12 12/8/2021
Луна до Йоля: почему последнее Полнолуние 19 декабря 2021 года так называли в древности
Витамины и добавки: названы самые лучшие средства для укрепления здоровья зимой
7:00:07 12/8/2021
Витамины и добавки: названы самые лучшие средства для укрепления здоровья зимой
Трансмиссивность и вирулентность Омикрона: что означают эти понятия?
6:30:25 12/8/2021
Трансмиссивность и вирулентность Омикрона: что означают эти понятия?
12 декабря 2021 года комета Леонарда максимально приблизится к Земле: где можно наблюдать и точное время
6:15:19 12/8/2021
12 декабря 2021 года комета Леонарда максимально приблизится к Земле: где можно наблюдать и точное время
Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
6:00:17 12/8/2021
Предупреждение о варианте Omicron: назван возраст людей, более всего рискующих заразиться Омикроном
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон
5:30:17 12/8/2021
Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон