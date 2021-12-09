Стрижка ногтей по лунному календарю декабрь 2021: информация о каждом дне

Ухаживать за своими руками и ногтями очень важно. В период зимнего времени наши руки требуют особого внимания. Ногти могут стать ломкими и сухими, из-за чего посещения мастера по маникюру откладывать не стоит. Однако, если вам надоело сидеть долгие часы за рабочим столом мастера и хочется немного облегчить себе жизнь, то лучшим решением будет стрижка ногтей. Однако проводить ее в случайный день не следует, чтобы не встретиться с неожиданными неприятностями. Обратитесь к лунному календарю, чтобы выбрать подходящий день.
Лунный календарь стрижки ногтей в декабре 2021 года.
Благоприятные дни для стрижки ногтей: 9 декабря.
Хорошие дня для стрижки ногтей: 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31 декабря.
Нейтральные дни для стрижки ногтей: 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 29, 30 декабря.
Плохие дни для стрижки ногтей: 20, 21 декабря.
Неблагоприятные дни для стрижки ногтей: 19 декабря.
Краткая информация о каждом дне.
9 декабря: Можно проводить с ногтями любые процедуры.
10 декабря: Не используйте новых средств по уходу и не препятствуйте слишком сильно росту своих ногтей, не повреждайте их.
11 декабря: Можно смело стричь ногти, но не проводить обрезной маникюр.
12 декабря: Можно стричь ногти, не проводя различных уходовых процедур, например, скрабирований кожи и ванночек для ногтей.
13 декабря: Маникюр делать не стоит, однако стрижка и подпилка ногтей разрешены.
14 декабря: Сделайте маски и ванночки для рук и ногтей. Хороший день для поиска нового мастера маникюра.
15 декабря: Можно стричь ногти, не удаляя кутикулу.
16 декабря: Сделайте маски и ванночки для рук и ногтей. Не удаляйте кутикулу.
17 декабря: Не стоит делать маникюр, однако разрешена стрижка ногтей.
18 декабря: Разрешен легкий уход за ногтями, слишком сильно укорачивать ногти не рекомендуется.
19 декабря: Маникюр и любые процедуры с ногтями противопоказаны.
20 декабря: Обрезной маникюр противопоказан, допустима только стрижка ногтей.
21 декабря: Стрижка ногтей противопоказана, сильное укорачивание не рекомендуется.
22 декабря: Можно наращивать и стричь ногти, отказаться от каких-либо топов и покрытий.
23 декабря: Допустим обрезной маникюр и укорачивание ногтей.
24 декабря: Проведите целебные процедуры для ногтей, удалите кутикулу. Длину оставьте прежней.
25 декабря: Не обстригайте ногти кардинально, проведите уходовые процедуры.
26 декабря: Не удаляйте кутикулу, проведите уходовые процедуры.
27 декабря: Разрешена стрижка ногтей, маникюр делать не рекомендуется.
28 декабря: Стрижка ногтей допустима, обрезной маникюр запрещен.
29 декабря: Разрешены любые виды маникюра, стрижка ногтей не кардинальная.
30 декабря: Не укорачивайте ногти, проведите уход за руками.
31 декабря: Попробуйте особый уход за ногтями, разрешены любые виды маникюра.