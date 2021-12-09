Витамин D: как его нехватка зимой влияет на ваше сердце

Не содержащий солнца, витамин D является естественным источником одного из гормонов, необходимых нашему организму, особенно костям. Но когда у вас заканчивается это важное питательное вещество, могут пострадать не только ваши кости, но и ваше кардио-здоровье, согласно новому исследованию Университета Южной Австралии.
В первом исследовании подобного рода исследователи из Австралийского центра точного здравоохранения при SAHMRI выявили генетические доказательства роли дефицита витамина D в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное сегодня в European Heart Journal , показывает, что люди с дефицитом витамина D с большей вероятностью страдают сердечными заболеваниями и повышенным артериальным давлением, чем люди с нормальным уровнем витамина D. сердечные заболевания были более чем вдвое выше, чем у тех, у кого была достаточная концентрация.
В глобальном масштабе сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире, унося, по оценкам, 17,9 миллиона жизней в год. В Австралии сердечно-сосудистые заболевания являются причиной каждой четвертой смерти и обходятся австралийской экономике в пять миллиардов долларов ежегодно, больше, чем любое другое заболевание.
Низкие концентрации витамина D распространены во многих частях мира: данные Британского биобанка показывают, что у 55 процентов участников низкий уровень витамина D (<50 нмоль / л), а у 13 процентов - серьезный дефицит (<25 нмоль / л). L).
Низкий уровень витамина D отмечается примерно у 23 процентов жителей Австралии, 24 процентов людей в США и 37 процентов людей в Канаде.
Главный исследователь, профессор UniSA Элина Хиппёнен говорит, что понимание роли дефицита витамина D для здоровья сердца может помочь снизить глобальное бремя сердечно-сосудистых заболеваний.
«Тяжелая недостаточность встречается относительно редко, но в условиях, где это действительно происходит, очень важно проявлять инициативу и избегать негативного воздействия на сердце. Например, дефицит может быть проблемой для людей, живущих в интернатах, которые могут иметь ограниченное воздействие солнца, - говорит профессор Хиппёнен.
«Мы также можем получать витамин D из продуктов питания, включая жирную рыбу, яйца и обогащенные продукты и напитки. При этом пища, к сожалению, является относительно плохим источником витамина D, и даже в остальном здоровая диета обычно не содержит его в достаточном количестве.
«Если мы не получаем витамин D через солнце, это одно из тех редких питательных веществ, для которых нам иногда необходимо принимать ежедневные добавки, чтобы соответствовать требованиям.
"Понимание связи между низким уровнем витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно, учитывая глобальную распространенность этого смертельного заболевания.
«Наши результаты впечатляют, поскольку они предполагают, что если мы сможем поднять уровень витамина D в пределах нормы, мы также должны повлиять на частоту сердечно-сосудистых заболеваний. В нашей исследуемой популяции, увеличивая количество людей с дефицитом витамина D до уровней не менее 50 нмоль/л, по нашим оценкам, 4,4 процента всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы предотвратить».
В этом крупномасштабном менделевском исследовании использовался новый генетический подход, который позволил команде оценить, как повышение уровня может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний, основываясь на том, насколько высок был фактический уровень витамина D. В исследовании использовалась информация от 267 980 человек, что позволило команде предоставить надежные статистические доказательства связи между дефицитом витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Неэтично привлекать людей с дефицитом витамина D к рандомизированному контролируемому исследованию и оставлять их без лечения на длительное время, - говорит профессор Хиппёнен.
«Именно такая сложная обстановка демонстрирует силу нашего генетического подхода, учитывая, что мы можем показать, как повышение концентрации влияет на риск у наиболее нуждающихся, не подвергая участников никакому ущербу.
«Те, у кого самая низкая концентрация, вероятно, будут иметь самые сильные эффекты, но популяционный подход к искоренению дефицита витамина D может снизить глобальное бремя сердечно-сосудистых заболеваний».