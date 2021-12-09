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Ученые подтвердили: третья доза вакцины еще больше снижает вероятность заражения коронавирусом

9:00:5912/8/2021
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Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, производителя вакцины BNT162b2.

Цифры следует интерпретировать как снижение вероятности инфицирования человека, получающего бустерную дозу. Фото: Pixabay

Согласно исследованию, опубликованному 30 ноября в JAMA Internal Medicine, получение третьей бустерной дозы BNT162b2 снижает вероятность положительного результата теста на коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), пишет medicalxpress.com.

Тал Паталон, доктор медицины, из Maccabi Healthcare Services в Тель-Авиве, Израиль, и его коллеги провели предварительное ретроспективное исследование с использованием отрицательного дизайна теста и сопоставленного дизайна случай-контроль, чтобы изучить первоначальные краткосрочные дополнительные преимущества трех доз по сравнению с схема вакцинации двумя дозами BNT162b2. Были включены данные для 306 710 сотрудников Maccabi Healthcare Services в возрасте ≥40 лет, получивших две или три дозы вакцины BNT162b2 и не имевших положительного результата теста полимеразной цепной реакции (ПЦР) на SARS-CoV-2 до начала вакцинации. Анализ был сосредоточен на периоде с 1 августа 2021 года по 4 октября 2021 года, когда широко применялась бустерная доза.

Исследователи обнаружили, что за период исследования было проведено 500 232 ПЦР: 227 380 и 272 852 среди тех, кто получил две и три дозы, соответственно, с 6,6 и 1,8 процента положительных результатов тестов в каждой группе. Было оценочное отношение шансов 0,14 для положительного результата теста ПЦР через 28-65 дней после получения бустера, сравнивающего тех, кто получил бустер, с теми, кто получил две дозы (86% снижение шансов положительного результата теста).

«Эти цифры следует интерпретировать как снижение вероятности инфицирования человека, получающего бустерную дозу, по сравнению с человеком, получившим только две первичные дозы», - пишут авторы.

Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, производителя вакцины BNT162b2.

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коронавирусCOVID-19 вакцина
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