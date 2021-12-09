Как вырезать снежинку на Новый 2022 год: какие формы снежинок на вашем окне направят к вам потоки удачи и везения

Традиция вырезать из бумаги снежинки была привита нам еще нашими бабушками и дедушками и перешла ко внукам и детям. Проводя вечера в семейном кругу перед Новым годом, хочется украсить дом к празднику. Снежинки являются простым в изготовлении и всегда оригинальным элементом декора, который можно сделать совместно с детьми в разных формах и цветах — все зависит только от вашей фантазии и, конечно, от остроты ножниц.
Однако мало кто знает, что снежинки не только хорошо дополняют атмосферу праздника, но и могут привлечь в вашу жизнь множество различных интересных бонусов. Определенная схема вырезания снежинки позволит вам привлечь к себе деньги, любовь, богатство, удачу и успех. Важным условием этого процесса является ваше спокойствие и вера в то, что чудо обязательно случится, ведь вы ему помогаете скорее ворваться в вашу жизнь и зажечь в ней новые красочные огоньки.
Магические формы снежинок.
Снежинка для удачи.
Чтобы привлечь удачу, снежинку необходимо вырезать из белой, золотой или зеленой бумаги. Традиционно эти цвета являются теми самыми магнитами успеха, которые привлекут к вам много хорошего и выручат даже в самой сложной ситуации.
Снежинка для везения.
Чтобы везение никогда не покинуло ваш дом, а только укреплялось и подселялось ближе к вам, снежинку для везения лучше вырезать из белой или серебряной бумаги. Эти цвета ассоциируются с волшебством и внезапной праздничной атмосферой, которые обеспечат вас фортуной во всем, до чего вы прикоснетесь.