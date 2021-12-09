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Юрьев день: почему 9 декабря нельзя работать. Как «Юрьев день» тесно связан с крепостным правом на Руси

1:00:5212/9/2021,София Мальцева
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В народе считалось, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, обязательно к Юрьеву дню нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам.

Верили, что тот, кто не уважает святого, может попасть в беду. А в деревнях мстителями становились волки. Фото: Pixabay.com

Традиционные истории о жизни святого Георгия рассказывают, что он родился в Каппадокии, Турция. Отец Георгия также был римским солдатом-христианином, который принял мученическую смерть за свою веру. Спасаясь от преследований римлян, мать Георгия воспитала его в своем родном городе Лидда, Палестина. И научила ценностям благочестия его верная мать, которая также позаботилась о том, чтобы ее сын получил первоклассное образование.

Достигнув взрослого возраста, он стал римским солдатом в императорском полку Диоклетиана. Там он служил долго и достиг высот, пока римский император не начал жестокие гонения на христиан. Это возмутило святого Георгия, который рос в христианской семье и исповедовал веру в Господа. Когда его позвал к себе император, то Георгий Победоносец у него на глазах разорвал документ с подобным приказом.

Такое поведение оскорбило императора за что он приказал задержать святого Георгия и подвергнуть пыткам. Его долго пытали, после чего казнили.

На Руси день святого Георгия Победоносца называли Юрьевым днем. В этот день запрещалось работать. Верили, что тот, кто не уважает святого, может попасть в беду. А в деревнях мстителями становились волки, которые могли напасть на скот человека, который провинился, а также на самого человека.

Кроме того, в народе считалось, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, обязательно к Юрьеву дню нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам. Также 8 декабря – единственный день года, во время которого крестьяне могли уходить от одного помещика к другому. Также это явление называют "крестьянским выходом".

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